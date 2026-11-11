У російському Омську за 2500 км від України пролунали вибухи і горить НПЗ: усі подробиці. Фото і відео

У російському Омську 11 листопада пролунала серія вибухів, після яких спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу – Омського НПЗ "Газпромнефть-ОНПЗ". Атака триває: над містом продовжують фіксувати безпілотники.

Про це повідомив OSINT-проєкт Exilenova+, опублікувавши у своєму Telegram-каналі фото й відео. За даними аналітиків, над містом активно працює протиповітряна оборона. Згодом у проєкті уточнили, що НПЗ уже третю годину "відбивається" від українських санкцій.

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Пожежа на Омському НПЗ після серії вибухів. Джерело: Exilenova+

Пожежа на російському нафтоп... Джерело: Exilenova+ Розгорнути

Аналітики зазначили, що українські ударні безпілотники подолали близько 3000 км, щоб уразити Омський нафтопереробний завод "Газпромнефть-ОНПЗ". Він входить до структури "Газпром нефти" та має проєктну потужність переробки понад 21 млн тонн сирої нафти на рік. Це близько 10% загального обсягу нафтопереробки Росії.

Уражено Омський НПЗ. Джерело: Exilenova+

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Завод виробляє автомобільні бензини АІ-92, АІ-95 і G-Drive 100, дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний гас, мастила та широкий спектр нафтохімічної продукції. Також він залучений до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Як зазначили в Exilenova+, ураження НПЗ стало частиною масштабної кампанії Сил оборони України проти російської нафтопереробної галузі.

Пожежа на російському нафтоп... Джерело: Exilenova+ Розгорнути

Пожежа на Омському НПЗ. Джерело: Exilenova+

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські безпілотники вже атакували промислові та логістичні об'єкти в Омську. Під час одного з таких ударів було уражено хімічний завод "Омський каучук" і розподільчий центр маркетплейсу Ozon. На території обох об'єктів спалахнули пожежі.

Сам Омський НПЗ українські безпілотники також атакували раніше. Після удару 7 липня 2026 року завод призупинив виробництво через пошкодження ключового обладнання.

Під час атаки загорілася та була пошкоджена установка первинної переробки нафти CDU-10, на яку припадало близько 38% виробничих потужностей НПЗ. Роботу іншої установки – CDU-11 – також зупинили через пошкодження комунікацій, необхідних для її функціонування. Прямого влучання в неї не було.

У 2024 році завод переробив близько 22 млн тонн нафти. Це найбільше нафтопереробне підприємство Росії.