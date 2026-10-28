У російському Омську викрадають чоловіків і змушують іти на війну: що відбувається

У російському Омську люди масово скаржаться, що їхніх родичів та близьких викрадають буквально на вулицях та змушують підписати контракти на війну в Україні. Це роблять працівники так званого пункту відбору на військову службу "Сіріус-55".

Що показово – перші скарги на викрадання людей робітниками саме "Сіріусу-55" зафіксовані на сервісі 2ГІС ще у березні, тобто, буквально с перших днів відкриття цього "пункту відбору". Але останнім часом такі скарги "значно почастішали", на що звернуло увагу місцеве громадське об’єднання.

Що відбувається в Омську

Повідомлення громадської організації Омська. Джерело: скриншот

Так, в об’єднанні наводять приклад однієї жінки – ввечері 25 жовтня її свекра викрали на вулиці навіть не поруч з цим "пунктом відбору", притягнули до нього, де побили та вимагали підписати контракт. Постраждалому навіть довелося звернутися до лікарні.

Повідомлення громадської організації Омська. Джерело: скриншот

Інша жінка розповідає, що 23 жовтня так само було викрадено на вулиці її 60-річного батька, якому "швидко зробили новий паспорт, та вже на другий день відвезли у Юргу" (адмінцентр Кємеровської області – OBOZ.UA).

Брат третьої жінки приїхав до Омська з Кемеровської області на роботу, а 18 жовтня він вийшов на вулицю і зник. Наступного дня родичам повідомили, що чоловік нібито сам підписав контракт із міністерством оборони в пункті відбору "Сіріус-55".

Приклад пвідомлення про викрадення. Джерело: скриншот

Приклад пвідомлення про викрадення. Джерело: скриншот

Приклад пвідомлення про викрадення. Джерело: скриншот

І таких історій дуже багато.

Приклад пвідомлення про викрадення. Джерело: скриншот

Мобілізація в Росії

Опозиційне російське видання "Верстка" підрахувало: що чоловіків викрадають, примусово затримують і намагаються змусити підписати контракт щонайменше у 34 регіонах Росії. Наприклад, з Пензи та її околиць перші повідомлення про такі викрадання стали надходити в червні. І ці 34 регіони – не враховуючи окуповані території Криму, Донбасу та півдня України.

Повідомлення видання "Верстка". Джерело: скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що незважаючи на запевнення військово-політичного керівництва РФ, що "ніякої мобілізації не буде", насправді вона не тільки не припинялася, а й набирає обертів. Практично щодня з’являються нові факти та свідчення цього – зокрема й з окупованої території України.

Зараз загарбники посилено взялися за засуджених, а також – за студентів.