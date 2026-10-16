У Росії запідозрили спалах віспи мавп: під Москвою ушпиталили п'ятьох росіян

У Підмосков’ї госпіталізували п’ятьох росіян, які контактували з особою, ймовірно, зараженою віспою мавп. Це вірусне захворювання, основними симптомами якого є лихоманка, збільшення лімфатичних вузлів і болючий висип.

РосЗМІ з посиланням на регіональне міністерство охорони здоров’я повідомили, що в контактних осіб взяли аналізи й помістили їх під медичний нагляд. Клінічних проявів хвороби у них поки що не виявлено.

"Стан пацієнтів оцінюється як задовільний... Ситуація перебуває під контролем МОЗ Московської області", – повідомили у відомстві.

У лютому цього року в Московській області Росії вже діагностували віспу мавп. Тоді до Домодєдовської лікарні потрапив інфікований чоловік, а наступного дня – ще п’ятеро осіб, які контактували з ним. Через два тижні захворювання також виявили у двох туристів, які прибули до Санкт-Петербурга з Таїланду.

Як передається віспа мавп

Це вірусне інфекційне захворювання, яке в більшості випадків протікає у легкій або середній формі та потребує симптоматичного лікування. Хворобою можуть заразитися як тварини, так і люди.

Мавпяча віспа передається при тісному контакті з інфікованим, зокрема через біологічні рідини та предмети побуту. Інкубаційний період може складати від п’яти до 21 дня.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, у Республіці Конго понад 250 людей беруть участь у випробуванні експериментального препарату Obeldesivir, розробленого американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences. Дослідники з’ясовують, чи може новий препарат знизити ризик розвитку лихоманки Ебола після контакту з інфікованою людиною.