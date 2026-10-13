У Росії одразу два літаки подали сигнал лиха в небі над Нижнім Новгородом: стало відомо, що сталось

У Росії одразу два літаки по...

Вранці 13 жовтня над Нижнім Новгородом у РФ стався подвійний інцидент із пасажирськими літаками. Два повітряні судна подали сигнал лиха.

Причиною тривожних сигналів став критичний запас палива на двох пасажирських рейсах. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Подробиці інциденту

Першим екстрений сигнал Mayday Fuel подав екіпаж літака Airbus A320 авіакомпанії S7 Airlines, який виконував рейс із Мінеральних Вод до московського аеропорту Домодєдово. Сигнал було подано незадовго до початку зниження літака.

Всього через п’ять хвилин аналогічну команду подав борт Airbus A320 киргизького перевізника Avia Traffic Company, що прямував за маршрутом Бішкек – Москва. Екіпаж цього літака зіткнувся з точно такою ж проблемою.

Посадка в Москві

Незважаючи на загрозу та подачу сигналів лиха, екіпажам обох повітряних суден вдалося посадити літаки. Літак авіакомпанії S7 Airlines благополучно здійснив посадку в аеропорту Домодєдово.

Другий літак Avia Traffic Company також успішно й без пригод приземлився в пункті призначення.

В результаті інцидентів ніхто з пасажирів та членів екіпажів не постраждав. Наразі з’ясовуються подробиці та причини, що призвели до дефіциту палива в обох літаках на одній ділянці маршруту.

Варто зазначити, що Федеральне агентство повітряного транспорту Росії не повідомляло про інциденти, а інформація про проблеми з паливом у літаків з’явилася в російських медіа.

Нагадаємо, внаслідок катастрофи бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС в Амурській області 29 вересня загинули вісім російських офіцерів.Троє загиблих згадувалися українським проектом "Книга катів" як учасники чи організатори ракетних ударів.

Як повідомляв OBOZ.UA, 10 жовтня масована атака українських безпілотників призвела до зупинки роботи всіх чотирьох московських аеропортів, через що літаки російського уряду, які, ймовірно, повертали російського диктатора Володимира Путіна та його почет з Туркменістану, були змушені міняти маршрут чи кружляти в небі.