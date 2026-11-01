У Росії новий спалах мавп'ячої віспи: у Підмосков'ї виявили третій випадок за місяць

У неділю, 1 листопада, стало відомо про те, що у Росії зафіксовано новий спалах мавп'ячої віспи. Зокрема, у Московській області виявили вже третій випадок захворювання за останній місяць, і восьмий за останні два роки.

Про це повідомили у пресслужбі Домодєдівської лікарні. Чоловіку, якому встановили діагноз, 38 років, його було госпіталізовано. Пацієнт поступив у медзаклад із характерними симптомами: лихоманкою, висипаннями на шкірі та збільшенням лімфовузлів. Його стан оцінюється як задовільний.

"В інфекційне відділення Домодєдівської центральної лікарні було госпіталізовано 38-річного чоловіка з підтвердженим діагнозом "віспа мавп", – додали у прес-службі.

РосЗМІ пишуть, що головний лікар медустанови Андрій Осипов повідомив про наявність всіх необхідних ресурсів для лікування таких захворювань. За його словами, "пацієнти отримують якісну медичну допомогу, а загрози для інших пацієнтів та персоналу немає".

Раніше в мережі з'явилися публікації, які стверджують про можливий спалах віспи мавп у регіоні. Росспоживнагляд та МОЗ РФ спростували дані твердження, заявивши, що ситуація із захворюванням перебуває на контролі.

Довідка

Віспа мавп – це зоонозне природно-осередкове віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Дуже схоже за клінічними ознаками на натуральну віспу. Збудника віспи мавп віднесено до біологічних агентів, які офіційно визнано чинниками біологічної зброї.

Як передається мавпяча віспа

Передача вірусу може відбуватися через крапельки слини та через контакт із ураженнями чи інфікованими біологічними рідинами.

Які симптоми

Симптоми віспи мавп, які спостерігаються на початку захворювання, дуже схожі на симптоми натуральної віспи людини і зазвичай починаються з грипоподібного синдрому та збільшення лімфатичних вузлів, які потім супроводжуються висипом на обличчі та спині.

Перші симптоми зазвичай з'являються приблизно через 10 днів після контакту, тоді як висип з'являється впродовж 1-3 днів від початку лихоманки.

Зазвичай хвороба триває від двох до чотирьох тижнів і розвивається в кілька етапів.

Яка смертність

В Африці один із 10 випадків є смертельним. Але штам, який поширюється в усьому світі, видається м'якшим і має рівень смертності приблизно один із 100, що практично подібне до того, що було на початку пандемії COVID-19.

Спалах віспи мавп у 2022 році

Із травня 2022 року випадки захворювання на віспу мавп були зареєстровані у країнах Європи та Північної Америки, де хвороба не є ендемічною.

Більшість із зареєстрованих випадків було виявлено за допомогою служб охорони сексуального здоров'я або інших медичних служб в установах первинної або вторинної медико-санітарної допомоги і стосувались в основному, хоча й не виключно, чоловіків, які практикують статеві контакти з чоловіками.

21 липня 2022 року генеральний директор ВООЗ оголосив спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією міжнародного значення для громадського здоров’я. На той момент понад 16 000 випадків захворювання було зареєстровано у 75 країнах світу.

У вересні 2022 року в Україні було лабораторно підтверджено перший випадок віспи мавп.

Нагадаємо, що декілька тижнів тому у Підмосков’ї госпіталізували п’ятьох росіян, які контактували з особою, ймовірно, зараженою віспою мавп. Це вірусне захворювання, основними симптомами якого є лихоманка, збільшення лімфатичних вузлів і болючий висип.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Республіці Конго понад 250 людей беруть участь у випробуванні експериментального препарату Obeldesivir, розробленого американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences. Дослідники з’ясовують, чи може новий препарат знизити ризик розвитку лихоманки Ебола після контакту з інфікованою людиною.