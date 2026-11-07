У Росії нібито зʼявився аналог Skynex: що з ним не так і чому їм рано радіти

Російський військово-промисловий комплекс презентував мобільну версію зенітного артилерійського комплексу ЗАК-30 "Цитадель". Основним призначенням системи заявлено боротьбу з безпілотниками, ударними дронами та іншими дозвуковими цілями.

Окупанти позиціонують комплекс як відповідь західному зенітному комплексу Skynex, однак детальний розбір технічних характеристик демонструє глибоку прірву між амбіціями та реальністю. Про це в Telegram повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Шасі та можливості: відставання за дальністю

Новий комплекс змонтовано на базі важкої армійської вантажівки "Торнадо-У" та оснащено автоматизованою системою управління вогнем з можливістю дистанційного керування бойовим модулем. Боєкомплект установки становить 300 пострілів (у Skynex – 252).

Однак ключові параметри ефективності, зокрема дальність ураження, поступаються закордонному зразку. По БПЛА літакового типу "Цитадель" може працювати на відстані до 1000 м (у Skynex – до 4 000 м).

По FPV-дронах російський аналог може працювати на відстані до 800 метрів, тоді як у Skynex заявлена дальність ураження становить понад 1 кілометр.

Проблема точності гармати

Центральне питання щодо "Цитаделі" полягає в її озброєнні. Як гармату використовують 30-міліметрову автоматичну гармату, найімовірніше, 2А42, адаптовану до бойового модуля "Спиця".

Ця гармата широко відома завдяки російській бронетехніці (БТР, БМП) та ударним вертольотам Мі-28, але її головний недолік – недостатня точність стрільби. Для порівняння: німецький Skynex побудований на базі високоточної та надійної 35-мм гармати Oerlikon Mk3.

Експерт зазначає, що використання спеціальної "ферми" для ствола, запозиченої у "Спиці", теоретично має компенсувати коливання, але домогтися стабільної та точної стрільби з цієї гармати по малорозмірних маневрених об’єктах на відстані 800–1000 метрів вкрай проблематично.

Сирий проєкт, але недооцінювати не можна

Розробники заявляють про використання 30-мм боєприпасів із програмованим повітряним підривом і шрапнельним начинням. Це подається як аналог передової західної технології AHEAD (високоефективне викидання вольфрамових уражальних елементів перед ціллю).

Однак наразі відсутні відкриті технічні дані про масу, конфігурацію та кількість уражальних елементів російського снаряда. Стверджувати, що вітчизняний боєприпас перевершує AHEAD або хоча б дорівнює йому, неможливо. На тлі конструктивних особливостей гармати 2А42 ефективність такого підриву викликає ще більше скепсису.

Коваленко зазначає, що називати ЗАК-30 "Цитадель" повноцінним аналогом Skynex некоректно й непрофесійно. Російський ВПК намагається задовольнити гостру потребу в мобільній ППО малого радіуса дії, але технологічні та інженерні обмеження не дають змоги наблизитися до характеристик західних зразків.

Проте запуск таких розробок не можна скидати з рахунків. Наразі "Цитадель" виглядає сирим, непідтвердженим рішенням, щодо якості виконання якого є чимало запитань, однак у перспективі подібні системи можуть створити нові виклики, які потребуватимуть уваги.

Окупанти створили аналог Skynex. Джерело: Російські медіа

Нагадаємо, окупанти почали активно застосовувати на фронті новий дрон "Кощій", оснащений штучним інтелектом. Українські захисники змогли приземлити два ворожі безпілотники поблизу Покровська.

Як повідомляв OBOZ.UA, китайська компанія Jiangxi Guangbo Optoelectronic Technology постачає до Росії оптоволокно збільшеної дальності та високошвидкісні дрони зі штучним інтелектом. Крім того, компанія пропонує військовим РФ спільно розробляти рішення для конкретних бойових завдань.