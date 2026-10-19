У Росії чоловіків в аеропортах перевіряють на військовий облік і вручають повістки: спливли подробиці

У Росії силовики почали перевіряти чоловіків на перебування на військовому обліку безпосередньо після прибуття до країни. В одному з аеропортів уже зафіксували випадки вручення повісток особам, які набули російського громадянства.

Про це в Telegram повідомляє військовий рух українців і кримських татар "Атеш". Зокрема випадки вручення повісток чоловікам із набутим громадянством РФ зафіксували в аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі.

Водночас російське Міністерство внутрішніх справ офіційно підтвердило створення 17 пунктів міграційного контролю в аеропортах країни. Однак інформація про постійну присутність представників військкоматів у всіх повітряних гаванях РФ наразі не підтверджена.

Подібну практику застосовували ще у 2022 році

В "Атеш" нагадали, що схожі заходи російська влада використовувала під час мобілізації у 2022 році. Тоді поблизу пункту пропуску "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією розгорнули мобільний військкомат, де вручали повістки чоловікам, які намагалися залишити Росію.

Тепер додаткові перевірки проводять і в аеропортах. У русі вважають, що такі дії можуть свідчити про підготовку до нової хвилі мобілізаційних заходів у РФ.

Активісти також закликали чоловіків перед поїздками перевіряти наявність обмежень на виїзд із країни та не підписувати документів, зміст яких їм незрозумілий.

У Росії посилюють обмеження для чоловіків і готуються до нової мобілізації

Раніше в Росії почали запроваджувати приховані обмеження на виїзд за кордон для чоловіків мобілізаційного віку. За даними руху "Атеш", такі випадки фіксували в аеропортах Москви, Санкт-Петербурга та Єкатеринбурга.

Чоловіків відправляли на додаткові перевірки документів і звірку даних, через що вони не встигали на свої рейси. При цьому офіційних заборон на виїзд їм не оголошували, а після тривалого очікування повертали документи та відправляли додому.

Як писав OBOZ.UA, у Росії почали по-новому вербувати громадян на війну проти України. Росіян закликли поспішати з укладенням контрактів, щоб встигнути отримати грошові виплати до можливої нової хвилі мобілізації.