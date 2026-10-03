У РФ атакували базу запусків БпЛА: пожежі зафіксували з супутника

У ныч проти 3 жовтня Сили оборони масовано атакували Орловську область РФ. Під ударом опинилася база запуску БпЛА "Цимбулова", розташована поблизу однойменного населеного пункту.

На території спалахнули кілька пожеж. Про це повідомляє Telegram-канал Falcon Insight, у Генштабі ж розповіли про інші удари по ворогу.

Під ударом – дронопорт

Базу запусків вБпЛА "Цимбулова" росіяни регулярно використовують для дронового терору України.

Уночі 3 жовтня Сили оборони запровадили проти неї власні "санкції".

"Під масованою атакою база запусків БпЛА "Цимбулова". Супутниковий моніторинг NASA FIRMS фіксує кілька осередків пожеж із 01:33 в районі місця зберігання, підготовки та пуску: 53°22'01.06"N 35°49'12.57"E", – йдеться у повідомленні.

Цимбулова на карті. Джерело: Falcon Insight

База запуску дронів "Цимбулова". Джерело: Falcon Insight

Супутники NASA FIRMS фіксуют... Джерело: Falcon Insight Розгорнути

У Генштабі розповіли про інші удари по ворогу

У ГШ відзвітували про низку результативних уражень, завданих по ворожих цілях упродовж 2 та у ніч проти 3 жовтня.

Зокрема, на території РФ важливі для ворога об'єкти "демілітаризовано" у Бєлгородській області.

У районі Нової Таволжанки українські воїни завдали ураження пункту управління противника.

А поблизу Вознесенівки Бєлгородської області захисники били по складу матеріально-технічних засобів військових РФ.

Горіли загарбники й на тимчасово окупованих територіях України.

У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

"Такі об'єкти є одними з пріоритетних цілей. Системне їх ураження спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України", – зазначили у Генштабі.

А у районі Новоочеретуватого Донецької області уражено переправу через річку Мокрі Яли.

Крім того, у районі Громівки у Херсонській області уражено ремонтну базу окупантів.

"Робота по ключових цілях російського агресора триває. Далі буде", – запевнили у Генштабі.

Наприкінці вересня OBOZ.UA повідомляв, що Росія розширює дронопорт "Цимбулова", з якого атакує Україну. Роботи тривали безперервно.