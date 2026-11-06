У Путіна вимагають заборонити піцу у школах РФ: як відреагували росіяни

У Росії закликали прибрати піцу зі шкільних їдалень, стверджуючи, що вона шкодить здоров'ю дітей і не має бути частиною харчування в освітніх закладах. Із такою пропозицією виступила радниця диктатора Володимира Путіна Олена Ямпольська, яка вважає, що італійську страву варто замінити традиційною російською випічкою.

Про це повідомила російська служба The Moscow Times. Видання посилається на заяву Ямпольської, яку цитувало агентство ТАСС.

Радниця Путіна переконана, що піца не підходить для шкільних буфетів, оскільки не є корисною для учнів. Водночас вона не заперечує, що діти можуть їсти її з дозволу батьків або під час святкувань.

Ямпольська також закликала державні навчальні заклади підтримувати курс влади на "повернення свого". Вона наголосила, що Росія має нібито величезну кулінарну спадщину, зокрема традиції національної кухні.

"Давайте хоча б дамо нашим дітям можливість це спробувати", – сказала радниця Путіна, коментуючи пропозицію замінити піцу кулеб'якою. За її словами, не всі родини мають змогу готувати традиційні страви вдома, тому цю можливість повинні забезпечити школи.

Із такою ініціативою не погодилася російська громадська діячка Катерина Мізуліна.

"Замість скасування піци нашим чиновникам краще було б подбати про якість харчування в навчальних закладах і його вартість", – написала Мізуліна у своєму Telegram-каналі.

Ще раніше відмовитися від піци у шкільних їдальнях закликав Віталій Бородін, відомий численними заборонними ініціативами. Свою вимогу він пояснював тим, що Італія належить до переліку "недружніх" для Росії країн і постачає зброю Україні.

"Тисячу років наші бабусі пекли пироги, а тепер нам продають італійський коржик із кетчупом… Це зовсім не "просто їжа", а м'яка сила в картонній коробці", – заявив Бородін.

Він також запропонував активніше популяризувати кулеб'яки, курники, розтягаї та інші традиційні страви російської кухні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Бородін також пропонував заборонити концерти в Росії до кінця війни. На його думку, виступи артистів створюють додаткове навантаження на силові структури. Приводом для такої ініціативи став концерт російської співачки Лоліти Мілявської в Сочі, який тричі переривали через загрозу атаки безпілотників.