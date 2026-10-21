У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30СМ: момент потрапив на відео

У Калінінградській області 21 жовтня розбився російський винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти встигли катапультуватися, але отримали травми.

На місці аварії сталася масштабна пожежа. Про це повідомляють російські медіа.

Що відомо про аварію

За попередньою інформацією, військовий літак впав у Черняхівському районі, між населеними пунктами Тимофіївка та Зелений Бір. Крах винищувача підтверджує низку російських пропагандистських ресурсів.

Обидва пілоти встигли катапультуватись, але отримали травми. За інформацією медіа, льотчиків госпіталізували до військового шпиталю у стані середньої тяжкості.

Станом на 15.30 причини падіння не називаються. Офіційно в міністерстві оборони РФ катастрофи поки що не коментували.

Винищувач розбився біля цвинтаря. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, під час аварії бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС в Амурській області 29 вересня загинули вісім російських офіцерів. Шестеро з них входили до основного екіпажу Ту-95МС, ще двоє могли перебувати на борту як перевіряльники чи пасажири.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Краснодарському краї Росії сталася авіакатастрофа за участю військового літака. Під час виконання навчального польоту розбився навчально-тренувальний літак L-39.