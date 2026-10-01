Блог | Таємниця, яку Кремль боїться показати

Мене сьогодні знову спитали, коли закінчиться війна. Я лише журналіст і, звісно, що не знаю відповіді.

Ніхто не знає точної відповіді. Але ми можемо бачити ледь помітні ознаки.

Путін буде цієї зими намагатися поставити Київ на коліна обстрілами інфраструктури. Це не новина. Але я вкотре нагадую про "Лондонський бліц", коли Люфтвафе скинули на столицю Великої Британії за 6 місяців 20 тисяч тон фугасних бомб вагою по 500 кілограмів. Це в 40 тисяч (!) КАБів. 60% всіх будівель – старовинних кам'яниць, палаців, музеїв і так далі – були зруйновані.

Проте Лондон встояв, і Англія встояла.

І тому я не маю сумніву, що встоїть і Київ. А "бандеролі" і "шахеди" Путіна точно не зможуть його зруйнувати так, як був поруйнований Лондон в 1941 році.

Путін не збирається завершувати війну. Та він не може її продовжувати вічно без хоча б мінімальної підтримки населення.

В цьому сенсі вибори до Госдуми є цікавішими, ніж може здаватися. Бо вони є плебісцитом щодо продовження війни – про що впрост каже і сам Путін.

Минуло вже 10 днів, відколи в Росії пройшли так звані вибори до Госдуми. Вже давно оголошені результати, відсвятковано (хоч і без особливого ентузіязму) рекордну перемогу путінської партії Єдина Росія, яка взяла 349 з 450 місць в російському законодавчому органі. Депутати старої-нової монобільшості вже отримали мандати і висунули спікером В'ячеслава Володіна, який в цьому кріслі з 2016 року. І вже побив рекорд Шукурджона Захурова з Таджикистану, який очолював парламент цієї колишньої радянської республіки 10 років. І майже напевно Володін буде спікером ще 5 років – до наступних так званих виборів. Бо Путін йому довіряє, Володін раніше був заступніком голови Адміністрації Президента.

Отже, вибори позаду, підтримка курсу вождя і партії сильна як ніколи etc. Ура, товариші!

Але залишилося одне маленьке, втім комизне питаннячко: а де, власне, результати голосування? Явка, голоси "за", "проти", в округах, на окремих дільницях?

А їх досі немає.

Єдиний на всю Росію, хто наважився пояснити чому, був політолог на ім'я Алєксандр Кинєв. Чоловік взагалі не був опозиціонером, працював на Серґєя Кірієнка, теперішнього заступника Адміністрації Путіна. І тому напевно вирішив, що йому можна. І сказав лишень, і то десь на YouTube каналі, що влада "перегнула палицю" зрозуміло з чим само (хоча слово "фальсифікації" в обережному коментарі навіть не пролунало). І що тепер окружним комісіям дуже важко суто математично притягнути свої результати в протоколах до намальованих згори цифр. Щоб при цьому не став явним масштаб фальсифікацій.

Через пару днів в квартиру політолога увірвалися чекісти, затримали, при цьому зломали в двох місцях гомілку. А тепер він за свідченнями правозахисників в відомій в'язниці "Матроська тиша", де його катують електрострумом – щоб визнав себе винним в торгвлі наркотиками в особливо великих розмірах. І сів на 20 років.

Коли (і якщо) він вийде на волю, Путіну вже буде 93, як Муґабе в останній рік його правління.

Досить жорстока кара за розголошення таємниці Полішинеля. Бо масштаб фальсифікацій і без того вже оцінений.

Математичний аналіз навіть тих неповних даних з дільниць, які були оприлюднені, показує, що явка і результат "Єдиної Росії" були завищені майже удвічі. Фактично на вибори, попри безпрецендентний тиск, прийшли лише третина виборців. І лише кожен третій з тих, хто прийшов, віддав голос за партію Путіна.