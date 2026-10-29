Співпрацював з українською розвідкою: в РФ арештували 76-річного лідера комуністів Мурманської області

В російському Мурманську був заарештований Геннадій Степахно, колишній заступник голови обласної думи і очільник регіонального осередку компартії. Народний обранець став фігурантом кримінальної справи про держзраду, стверджують у регіональному управлінні ФСБ.

В партії це поки ніяк не прокоментували. А російські силовики наголошують, що Степахно "був противником спеціальної військової операції", і тому "співпрацював з українською стороною".

Що відомо про справу Степахно

За версією ФСБ, тепер вже колишній депутат використав свою посаду, щоб збирати та передати військовій розвідці України документи про роботу уряду Мурманської області та "деяких інженерних об'єктів", розташованих у регіоні. Ці дані, вважають російські силовики, "можуть бути використані проти безпеки РФ".

Як розповідають місцеві видання, справа проти Степахно була порушена після того, як він телефонував родичеві, що проживає за кордоном, й розповідав, як в Мурманській області за участю Індії будують фармацевтичний завод.

76-річний Геннадій Степахно вважався найстарішим депутатом-комуністом Мурманської обласної думи. Він обирався у чотирьох скликаннях і був депутатом з 2007 по 2026 рік, більшість з яких очолював у думі фракцію КПРФ. Проте до нового скликання Мурманської облдуми він не увійшов.

Затримання Олега Михайлова

Повідомлення в РФ про пересл... Джерело: скриншот Розгорнути

Степахно – не єдиний представник формально опозиційної, але пропутінської партії Росії, проти якого після виборів завели кримінальну справу. Так, нещодавно у Москві заарештували колишнього депутата Держдуми та колишнього голову КПРФ у Комі Олега Михайлова.

Михайлова звинувачують "у виправданні тероризму". Та насправді, як стверджують російські опозиційні видання, ще напередодні виборів путінська адміністрація переконувала керівництво КПРФ відмовитись від висування "сильних" регіональних одномандатників, які на минулих виборах виграли округи у єдиноросів. У іншому випадку погрожували заведенням кримінальних справ. Серед кандидатів, від яких комуністам пропонували відмовитись, був і представник Комі Михайлов.

Так чи так, Михайлов балотувався у вересні 2026 року до держдуми, але переобратися не зміг. Після поразки на виборах за підказкою друзів переховувався за кордоном Росії. А 21 жовтня його затримали у московському аеропорту Домодєдово.

Як повідомляв OBOZ.UA, також Росія надіслала до міністерства юстиції Нідерландів та низки інших країн запити про затримання й видавання дев’ятьох представників Міжнародного кримінального суду. Цих суддів МКС в РФ заочно засудили за те, що у 2023 році вони видали ордер на арешт Путіна.