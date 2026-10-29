Скасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронів

У ніч проти 29 жовтня та вранці цього дня затримували й скасовували авіарейси в Москві, Санкт-Петербурзі та Уфі. Загальна кількість таких рейсів перевищила 400, а обмеження в повітряному просторі змусили частину літаків змінювати маршрути.

За підрахунками російського telegram-каналу "Фонтанка", у московському аеропорту Шереметьєво затримали 149 рейсів і скасували ще п’ять. У Внуково затримки торкнулися 137 рейсів, а в Домодєдово – 42, ще один рейс скасували. Петербурзький аеропорт Пулково прийняв 16 літаків як запасний аеродром.

Рекордна кількість дронів

За зведенням Міноборони РФ, уночі та вранці російська протиповітряна оборона нібито перехопила 1214 безпілотників над 18 регіонами країни та Москвою. Bloomberg зазначає, що це найбільша кількість дронів, про перехоплення яких російська влада звітувала за один раз від початку повномасштабної війни.

Попередній рекорд зафіксували 20 вересня. Тоді російське військове відомство заявляло про перехоплення 1110 безпілотників за ніч.

Мер Москви Сергій Собянін поспішив доповісти, що з вечора 28 жовтня до ранку 29 жовтня в напрямку столиці та Московської області летіли 613 дронів. За його словами, 231 безпілотник збили на підльоті до Москви.

Затримки в аеропортах

У Пулково через обмеження в повітряному просторі Москви прийняли 16 літаків, які прямували до столиці. За інформацією видання "Фонтанка", в петербурзькому аеропорту скасували шість рейсів, ще 57 затримали.

В Уфі, столиці Башкортостану, аеропорт двічі закривали від початку ночі. За словами голови Державного комітету республіки з надзвичайних ситуацій Кирила Первова, графік руху змістився більш ніж для 20 рейсів, а один переліт із Москви скасували. Літак із Сургута перенаправили на запасний аеродром у Челябінську.

Видання "Ехо" з посиланням на онлайн-табло аеропорту Уфи писало, що з 08:00 до 14:45 за місцевим часом туди не прибув жоден літак. Деякі рейси запізнювалися на чотири-вісім годин.

Удар по хімзаводу

В Уфі також повідомляли про удар по одному з найбільших хімічних підприємств Росії – заводі Башкирської содової компанії, що входить до холдингу "Росхім". Підприємство внесене до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу РФ.

Завод виробляє матеріали для виготовлення бронежилетів, шоломів і компонентів бронезахисту для військової техніки та авіації.

Водночас влада Москви та Московської області не повідомляла про помітні наслідки на землі внаслідок масштабної атаки безпілотників.

Реакція Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав "дивним" рішенням Києва організувати масовану атаку дронів на російську столицю під час проведення саміту "Росія – Африка". У Москві в цей час диктатор Путін приймав африканських лідерів.

Пєсков також заявив, що така атака є приводом для продовження війни.

Нагадаємо, ще на початку жовтня, Україна взялася реалізовувати обіцянку президента України Володимира Зеленського щодо закриття неба над Москвою. Робота усіх аеропортів російської столиці блокується.

В ніч на 18 жовтня, масована атака безпілотників на Росію спричинила масштабні перебої в роботі аеропортів. Люди скаржаться на тривалі затримки авіарейсів, які в деяких містах тривають понад добу. Через колапс тисячі пасажирів, зокрема за кордоном, опинилися в очікуванні вильоту.

23 жовтня OBOZ.UA повідомляв, як Москву масовано атакували безпілотники. В російській столиці оголосили тривогу, а в роботі аеропортів запровадили масштабні обмеження – на прийом та виліт літаків закрили чотири міжнародні летовища. Літаки перенаправляють до інших міст, а в Шереметьєво почали евакуацію пасажирів.