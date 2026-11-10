Блог | Сім днів – сім ударів: Україна навчилася виставляти Росії рахунки

Колись був час, коли тільки росія могла безкарно бити по наших містах, заводах, електростанціях і НПЗ. А ми сиділи, чекали наступної атаки й рахували, скільки ракет і шахедів до нас летить.

І тут мене завжди дивували деякі персонажі з памʼяттю акваріумної рибки, які розповідали, що росіяни нас обстрілюють, бо ми їх чимось роздратували.

Серйозно?

Ця недодержава била по нас, коли ми ще й відповісти толком не могли. Била б і далі, навіть якби ми сиділи тихенько, не дихали й вибачалися за власне існування.

Але є одна маленька зміна. Тепер і ми можемо. І робимо це регулярно.

Ось вам географія останніх днів:

30.10 Новокуйбишевськ

31.10 Уфа

01.11 Кстово

02.11 Самара

03.11 Ярославль

07.11 Саратов

09.11 Кириші

Сім об’єктів нафтової та паливної інфраструктури. І це ще не весь асортимент.

Росіяни десятиліттями продавали нафту, заробляли мільярди й будували на ці гроші армію, щоб убивати українців.

Тепер частину прибутків доведеться витрачати на пожежників, ремонти й відновлення того, що ще вчора чудово працювало.

І мені така економічна модель дуже подобається.

А головне – ми вже не просто чекаємо наступного удару. Ми навчилися відповідати. І не тільки по НПЗ.

Бо мир з ними починається не з чергового прохання до хутіна бути хорошим хлопчиком.

Він починається тоді, коли продовжувати війну для Росії стає надто дорого.