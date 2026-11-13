Блог
Ще не навоювалися? Україна перетворює нафтову імперію Путіна на чорну діру для бюджету
Українські воїни дістають пр...
Джерело: Російські медіа
Розгорнути
Україна робить щось неймовірне. Російські НПЗ, сховища пального та нафтоперекачувальні станції масово виводять з ладу, причому деякі атаки тривають по кілька годин. При цьому з ладу виводять не одну ректифікаційну колону, а одразу кілька.
30 жовтня: Новокуйбишевський НПЗ
31 жовтня: Уфимський кластер НПЗ
1 листопада: Кстовський НПЗ
2 листопада: ЛПДС "Самара"
3 листопада: Ярославський НПЗ
5 листопада: Рязанський НПЗ
6 листопада: Афіпський НПЗ
7 листопада: Саратовський НПЗ
9 листопада: Кіришський НПЗ
11 листопада: порт Усть-Луга
11 листопада: Омський НПЗ
13 листопада: Волгоградський НПЗ.
13 листопада: ЛПДС "Самара"
10 листопада Reuters написало, що вже виведено з ладу приблизно 30% загальної потужності російських НПЗ. Якщо атаки триватимуть у такому ж темпі, нафтовидобувна промисловість із джерела доходів для бюджету перетвориться на чорну діру, що безперервно пожирає гроші. Дуже боляче буде авіації, вантажним перевезенням, промисловості, сільському господарству й малому бізнесу. Ще не навоювалися?
Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок