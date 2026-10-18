Блог
Санкт-Петербург палає: Україна нанесла наймасштабніший удар по місту за всю війну
Санкт-Петербург палає: Украї...
Розгорнути
Україна завдала одного з наймасштабніших ударів по Санкт-Петербургу та Ленінградській області за весь час війни.
За попередніми даними, уражені:
Петербурзький нафтовий термінал і нафтобаза "Ручьи" – на об’єктах зафіксовано пожежі.
Логістичний центр Ozon площею 51 тисяча м² – масштабна пожежа. Орієнтовна вартість відновлення – до 5 млрд рублів.
Дата-центр "ВКонтакте" – після атаки зафіксовано різке падіння доступності сервісів компанії.
Електроподстанція "Східна".
Вантовий міст через Корабельний фарватер – повідомляється про пошкодження.
Також можливе ураження заводу СПГ "Газпрому" в районі Великого Бора та однієї з російських військових частин.
Таким чином, під удар одночасно потрапили нафтова, енергетична, логістична та цифрова інфраструктура регіону.
Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!