Блог | Санкт-Петербург палає: Україна нанесла наймасштабніший удар по місту за всю війну

Україна завдала одного з наймасштабніших ударів по Санкт-Петербургу та Ленінградській області за весь час війни.

За попередніми даними, уражені:

Петербурзький нафтовий термінал і нафтобаза "Ручьи" – на об’єктах зафіксовано пожежі.

Логістичний центр Ozon площею 51 тисяча м² – масштабна пожежа. Орієнтовна вартість відновлення – до 5 млрд рублів.

Дата-центр "ВКонтакте" – після атаки зафіксовано різке падіння доступності сервісів компанії.

Електроподстанція "Східна".

Вантовий міст через Корабельний фарватер – повідомляється про пошкодження.

Також можливе ураження заводу СПГ "Газпрому" в районі Великого Бора та однієї з російських військових частин.

Таким чином, під удар одночасно потрапили нафтова, енергетична, логістична та цифрова інфраструктура регіону.