Росіяни втратили на фронті частину мощей Дмитра Донського, які привезли для "підняття бойового духу" армії РФ: що відомо

У Москві під час загальноміс...

Російська православна церква нібито втратила частину мощей князя Дмитра Донського, які відправили на фронт для "підтримки морального духу" армії РФ. Реліквію залишили під час хаотичного відступу окупаційних підрозділів після молебню на Лиманському напрямку.

Йдеться про фрагмент правої руки Дмитра Донського – московського князя XIV століття, якого в Російській православній церкві вважають святим. Про те, що загарбники могли не забрати руку із собою, повідомили окремі російські пабліки.

Раніше противник вихвалявся, що реліквію доправили до зони бойових дій, аби демонструвати російським військовим і використовувати під час релігійних заходів.

У РПЦ заявляли, що частина останків князя має "зміцнити дух" окупантів. Святиню планували показувати російським підрозділам уздовж лінії фронту, яка простягається більш ніж на 1000 км.

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Однак згодом російські військові втратили реліквію під час відступу поблизу Лимана. Обставини її зникнення та місцеперебування наразі потребують додаткового підтвердження.

Про відправлення частини останків Дмитра Донського до Донецька Reuters повідомило 10 вересня 2026 року. Саркофаг князя виявили влітку під час реставраційних робіт у соборі Архангела в Московському Кремлі.

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У серпні російський диктатор Володимир Путін особисто оглянув останки, які експерти назвали добре збереженими. Він охарактеризував знахідку як унікальне відкриття, що зміцнює основи російської історії.

6 вересня мощі князя пронесли вулицями Москви під час православної процесії. Згодом реліквію доправили до Донецька, де представники російської окупаційної адміністрації, військові командири та церковнослужителі брали участь у релігійній церемонії.

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Дмитра Донського шанують у Росії за перемогу над військом Золотої Орди в Куликовській битві 1380 року. Російська православна церква канонізувала князя у 1988 році.

Водночас використання мощей для підтримки армії РФ викликало критику.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що РПЦ продовжила кампанію підтримки Кремля у повномасштабній війні проти України. Так звані священники вирішили відправити на фронт кістки Дмитра Донського – середньовічного московського князя, визнаного святим у РФ.