Блог | Росіяни після "виборів" отримали інфляційну гранату від уряду

На минулому тижні офіційна інфляція в рф перевищила 7,22%, що значно вище за прогнози ЦБР та уряду рф. Крім невиконання бюджетних орієнтирів, уряд рф досяг сильного просідання реальних доходів незаможних росіян.

Один з основних компонентів офіційної інфляції в рф – це зростання цін на послуги ЖКГ. Ні для кого не секрет, що на пострадянському просторі вартість послуг ЖКГ сприймається як своєрідний податок. А темпи зростання тарифів виявився дуже стрімкими:

- Ставропольський край (максимальне підвищення) – на 22%;

- Республіка Дагестан – на 19,7%;

- Тамбовська область – на 17,5%;

- Тюменська область – на 17,2%;

- Москва – на 15%;

- Санкт-Петербург – на 14,6% і т.д.

Удар був завданий по сімейним бюджетам найбідніших верств населення. Фактично так звана інфляція для бідних в рф уже перевищила 20%, реальний же рівень споживчої інфляції знаходився на рівні 15-18%, попри офіційні темпи на рівні 7,22%.