Блог
Росіянам перекривають фінансовий кисень: як Путін крок за кроком будує нову КНДР
Колаж OBOZ.UA. Економіка Росії.
Джерело: З відкритих джерел
Підвищення податків та ризики чергової хвилі мобілізації змусили уряд рф зробити процес вивозу готівки з рф більш складним. В першому півріччі 2026 року був перекритий основний канал вивозу через золото, фактичних лімітів на вивіз якого з рф донедавна не було.
Мінфін рф уже встиг радісно прозвітувати, що росіянам не дали вивезти за кордон готівки на понад 180 млн доларів США. Перетворення рф на концтабір зразка КНДР якраз і починається із заборон на вивіз капіталу.
Оскільки в Європі росіянам, навіть з грошима, не сильно раді, то географія відтоку капіталу з рф змінилась. Реципієнтами російських грошей дедалі частіше стають банки Грузії, Монголії, а також країн Середньої Азії та Близького Сходу.
Втім, для росіян є тільки одна велика проблема: фінансові системи названих країн (звісно, крім Казахстану та ОАЕ) є відносно невеликими і тому неспроможні прийняти навалу всіх бажаючих.
Думаю, вже настав час нашим відомствам "допомогти" росіянам з вивозом капіталу з рф. Стимулювання такого вивозу сильно послаблює рф.
Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!