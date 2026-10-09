Росія вимагає від Нідерландів видати їй суддів МКС: що відбувається

Генпрокуратура країни-агресорки Росії надіслала до міністерства юстиції Нідерландів, а також низки інших країн запити про затримання й видавання дев’ятьох представників Міжнародного кримінального суду. Цих суддів МКС в РФ заочно засудили.

Мова про суддів, які в 2023 році видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомила російська прокуратура.

Що кажуть в Москві

Серед "засуджених" у Росії – судді МКС Карим Ахмад Хан, Томоко Акане, Росаріо Сальваторе Айтала і Серхіо Херардо Угальде Годінес. У грудні 2025 року московський міський суд визнав їх винним у, зокрема, "притягненні свідомо невинної особи до кримінальної відповідальності або незаконному порушенні кримінальної справи" .

У російській генпрокуратурі вважають, що у президії МКС нібито не було підстав для ухваллення ордерів на арешт громадян РФ. Також там нагадали, що Росія не є учасницею Римського статуту МКС і не визнає його юрисдикції.

"Ці рішення ухвалили з порушенням основоположних принципів і норм міжнародного права й за відсутності будь-яких доказів вчинення вказаними особами передбачуваних злочинів", – вважають в Москві.

Повідомлення російських прокурорів. Джерело: скриншот

Що передувало

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт ватажка Кремля Путіна і уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України в Росію.

Таким чином, у Путіна офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації і переміщення українських дітей.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки минулого року запровадили санкції проти чотирьох осіб, які наразі працюють у Міжнародному кримінальному суді. Мета таких дій – забезпечити "відчутні та суттєві наслідки" для тих, хто безпосередньо причетний до порушень МКС проти США та Ізраїлю.