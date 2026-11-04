"Росія нікому ніколи не загрожувала і не загрожує": Путін зробив цинічну заяву в присутності іноземців. Відео

У середу, 4 листопада, російський диктатор Володимир Путін у Кремлі знов відзначився цинічною заявою. А саме: кремлівський ватажок заявив, що Росія нібито "нікому і ніколи не загрожувала і не загрожує" і лише "прагне співпраці".

Заява пролунала під час нагородження медалями Пушкіна "людей, які зробили внесок у зміцнення єдності російської нації". С такими словами очільник російського режиму звернувся до іноземців.

Повідомлення в мережі. Джерело: скриншот

Що сказав Путін

"Особливо зараз дуже важливо, щоб у багатьох, у тому числі й не тільки в тих країнах, які ви представляєте, люди побачили на політичному рівні, що по перше, Росія нікому ніколи не загрожувала і не загрожує, а по друге, ми прагнемо співпраці. А ті, хто поки не готовий, користуючись вашим прикладом, зроблять правильні висновки та скоригують своє ставлення. Не прагнутимуть конфронтації, а навпаки прагнутимуть співпраці з Росією", – сказав Путін.

Диктатор заявив, що вони "до цього готові" і "цього прагнуть".

Після цього медаль Пушкіна від Путіна "за внесок у зміцнення міжнародних культурних зв'язків" отримав Олександр фон Бісмарк, правнук першого канцлера Німецької імперії (керівник російсько-німецького форуму "Бісмарк-діалог" Олександр фон Бісмарк є проросійським політиком, який критикує нинішню німецьку владу та просуває повістку Кремля).

Що передувало

Останні слова Путіна сприймаються як погроза, якщо взяти до уваги, що такі саме за змістом заяви лунали від російської пропаганди і кремлівського ватажка особисто і наприкінці січня 2014 року, всього за кілька днів до вторгнення у Крим, і ще кілька разів того ж року.

Зазвичай після таких заяв з'являлася інформація про нові російські підрозділи,що вторгалися на українські землі.

І майже слово в слово така заява пролунала на початку лютого 2022 року, на тлі багатьох повідомлень в світових медіа о підготовці російського вторгнення в Україну.

Як повідомляв OBOZ.UA, повномасштабне вторгнення російських загарбників розпочалося в четвер, 24 лютого 2022 року. Російські війська одночасно почали вести інтенсивні обстріли українських підрозділів на півдні та сході нашої країни, а також завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у низці міст та військових об'єктах ЗСУ.

Крім того, ворог почав атакувати кордони України і з боку Білорусі. Вже в перші години вторгнення українські системи протиповітряної оборони у Гостомелі на Київщині збили три російські вертольоти…