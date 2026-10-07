Посольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії
Посольство США в Москві, Росія.
Джерело: РосЗМІ
Посольство США в Москві попередило громадян Сполучених Штатів про можливу загрозу чуми в Іркутській області Росії. Дипломати закликали американців, які перебувають на території РФ, негайно залишити країну, а тих, хто планує поїздку, – не їхати до Росії.
Посольство зазначило, що стежить за ситуацією після повідомлень преси про ймовірну легеневу чуму в Іркутській області, яка нібито призвела до смерті людини. Також американська сторона заявила про карантинні заходи та закриття лікарень в Іркутську.
Посольство США попередило про загрозу чуми.
Джерело: usembassy.gov
У посольстві наголосили, що уряд США має обмежені можливості допомагати своїм громадянам у Росії, особливо за межами Москви. Американські державні службовці також можуть зіткнутися з додатковими обмеженнями на особисті та службові поїздки до окремих регіонів через проблеми зі здоров’ям і безпекою.
Дипломатичне представництво окремо нагадало, що для Росії продовжує діяти найвищий, четвертий рівень рекомендацій щодо подорожей США – "Не подорожувати". У ньому зазначено, що американцям, які зараз перебувають у РФ, слід негайно виїхати.
"Громадянам США, які планують подорож до Росії, знову наполегливо рекомендується не їхати до Росії через ризик неправомірного затримання та проблеми з безпекою", – йдеться у повідомленні посольства.
Попит на захист
На тлі повідомлень про чуму в Росії зріс попит на засоби індивідуального захисту. За даними російських ЗМІ, протягом тижня продажі респіраторів на маркетплейсах майже подвоїлися – до 901 штуки.
Зріс попит на засоби індивідуального захисту.
Джерело: t.me/svobodnieslova
Запити на протичумні костюми, за цими даними, зросли більш ніж на 5000%. Маски "чумного лікаря" користувачі шукали понад 10 тисяч разів.
Запити на протичумні костюми зросли на 5000%.
Джерело: t.me/svobodnieslova
Державний секретар США Марко Рубіо також заявляв, що Сполучені Штати вимагають від Росії більше інформації щодо можливої вспышки чуми.
Раніше OBOZ.UA розповідав, що 2 жовтня в російському Іркутську лаборантка померла від чуми. Після цього близько 200 людей, а також лікарні відправили на карантин.
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