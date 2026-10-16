Поблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відео

Поруч з Москвою починається велика пожежа.

У столиці країни-агресорки Москві в ніч на п’ятницю, 16 жовтня, припинили роботу всі чотири аеропорти, а в небі над містом не було літаків. Одночасно у Підмосков'ї пролунали вибухи, началась пожежа.

Офіційно мер Москви Сергій Собянін звітує, що російська протиповітряна оборона нібито збиває українські безпілотники, які летять у напрямку столиці РФ. Своєю чергою Osint-спільнота Exilenova+ зібрала свідчення місцевих мешканців, які скаржаться на вибухи та пожежу.

Вибухи у Підмосков'ї

За останніми повідомленнями Собяніна, станом на першу годину ночі (а "дронова тривога" в Москві та Підмосков'ї триває з 23 години четверга) росіяни вже нібито збили більше півсотні українських БПЛА.

Повідомлення Собяніна. Джерело: скриншот

Про влучання, вибухи чи пожежі мер Москви не повідомляє.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, на момент появи повідомлень над Москвою не було літаків.

Чисте небо над Москвою. Джерело: Flightradar24, скрин

В Osint-спільноті Exilenova+ знайшли докази вибухів та пожежі у Підмосков'ї.

Пожежа під Москвою. Джерело: Exilenova+

Пожежа під Москвою. Джерело: Exilenova+

Пожежа під Москвою. Джерело: Exilenova+

Причому атака нібито ще триває.

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