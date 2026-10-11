Підсанкційного пропагандиста Звінчука видворили з Чорногорії: він уже в РФ

У ніч проти 11 жовтня російський пропагандист Михайло Звінчук, засновник російського пропагандистського Telegram-каналу "Рибарь", повернувся до Москви разом із дружиною та трьома колегами. Їх затримали в Чорногорії вранці 9 жовтня, після чого Звінчуку заборонили в'їзд до країни на рік.

Про повернення групи до Росії повідомило RTVI. Там зазначили, що пропагандисти прилетіли до Москви з Белграда.

Звінчука, його дружину Валерію та трьох колег затримали в готелі в місті Рисан. Поліцейські вилучили в них дрон, камери, телефони та іншу техніку, яку мали перевірити, щоб з'ясувати мету її використання.

За словами представників "Рибаря", команда перебувала в Чорногорії законно й планувала знімати Цетинський монастир. Водночас видання Vijesti повідомляло, що група готувала документальний фільм про місцевих жителів, які підтримують Росію.

Звінчук перебуває під санкціями США, Євросоюзу та Великої Британії як російський пропагандист і колишній співробітник пресслужби Міноборони РФ. У власних соцмережах він стверджував, що зміг потрапити до Чорногорії, оскільки прикордонник не перевірив його ім'я в базі даних.

Вилучену під час затримання техніку групі не повернули.

Що відомо про мережу "Рибар"

Платформа "Рибарь" стала відомою завдяки військовій аналітиці та Telegram-каналам. Західні інституції пов'язують її діяльність із поширенням проросійських наративів і дезінформації. Велика Британія також запровадила санкції проти Валерії Звінчук, креативної директорки проєкту.

Михайло Звінчук є одним із засновників мережі. Із червня 2023 року він перебуває під санкціями Європейського Союзу. За даними Ради ЄС, він поширював дезінформацію та брав участь у робочій групі, створеній російським диктатором Володимиром Путіним для координації діяльності, пов'язаної з війною проти України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у 2024 році Державний департамент США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про осіб, причетних до діяльності Telegram-каналу "Рибарь", або їхнє місцезнаходження. Це було пов'язано зі звинуваченнями у втручанні в американську політику.