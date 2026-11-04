Блог | Незмивна ганьба Росії, або Як війна проти України розбила міфи, на яких трималася російська велич

Війна з Україною зруйнувала не лише нові військові міфи (про другу армію світу, про найкращі російські танки, про братні народи, про повну перевагу Росії на Чорному морі тощо), а рикошетом обвалила й старі пропагандистські міфи часів Другої світової війни. Те, що раніше здавалося немислимим, сьогодні стало цілком можливим.

Наприклад, міф про те, що розгром німцями Червоної армії був пов’язаний із несподіваним нападом Гітлера та застарілою військовою технікою. У цій війні Росія також першою напала зненацька, і техніка в неї була сучаснішою. Та й бойової техніки в Росії було більше в деяких родах військ – на порядок. Річ не лише в техніці.

Або міф про неперевершену стійкість російських солдатів – Брестська фортеця, мовляв, воювала цілий місяць. Радянські пропагандисти дуже любили нагадувати, що Будинок Павлова обороняли довше (58 днів), ніж уся Франція (46 днів). Немає в жодній країні світу таких диво-богатирів. А ось Мала Токмачка тримається вже понад 1500 днів. Порівнювати казки про 28 героїв-панфілівців зі справжніми героями-кіборгами, які захищали Донецький аеропорт, я навіть не буду.

Радянських пропагандистів дуже обурювало співвідношення втрат у перші роки війни – десять до одного. Мовляв, це обмовили нашу героїчну армію продажні писарчуки. Такого не могло бути, і все – наші великі полководці воювали не числом, а вмінням. Але сьогодні на деяких ділянках російська армія втрачає в 20 разів більше солдатів, ніж українська.

Пропагандисти називали підлою наклепом масове мародерство червоноармійців під час Другої світової війни. Але сьогоднішня російська армія з украденими унітазами і тут вірна славним традиціям. То в Попова Вовчика батько прийшов із трофеями.

Міф про "малою кров’ю і на чужій території" – повторили з надлишком. Жахи нацистських таборів росіяни теж змогли повторити – і масові катування полонених українців, і побиття, і голод.

Липку брехню про те, що радянська армія перемогла б Гітлера і без українців, я навіть коментувати не буду.

p.s.

Російська пропаганда десятиліттями вбивала людям у голови міф про військову могутність як продовження історичної слави. Ціну цієї "слави" ви бачите сьогодні. Такої незмивної ганьби Росія давно не знала.