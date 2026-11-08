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На Росії почалась чорна п’ятниця на гробові
Ілюстраційне фото. Російське кладовище.
Джерело: російські ЗМІ
Путінська економіка пробила чергове дно. І знизу постукали бухгалтери Міноборони. Пам’ятаєте, як по всій Росії висіли білборди?
"Стань героєм!"
"Захисти Родіну!"
"Підпиши контракт – отримай мільйони!"
Росіянам обіцяли золоті гори. Матерям – квартири. Дружинам – автомобілі. Дітям – забезпечене майбутнє.
І ось настав момент, коли за цими обіцянками прийшли родичі загиблих.
А в касі табличка:
"ВИБАЧТЕ, ГРОШІ ПІШЛИ НА ВІЙНУ. ПРИХОДЬТЕ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ".
І тут почалося найцікавіше!
САРАТОВСЬКА ОБЛАСТЬ.
Раніше за загиблого окупанта родині передбачався мільйон рублів регіональної допомоги.
Тепер – 100 тисяч!
Знижка 90%!
Навіть у супермаркеті прострочені сосиски так не уцінюють.
БАШКОРТОСТАН.
Було 2 мільйони. Стало 100 тисяч!
МІНУС 95%!
Ви тільки вдумайтеся! Учора російський солдат був для місцевого бюджету на два мільйони, а сьогодні – вже на сто тисяч.
Це що, сезонний розпродаж патріотизму?!
САМАРСЬКА ОБЛАСТЬ.
А тут чиновники вирішили взагалі не морочитися.
Регіональні виплати новим одержувачам скасували.
НУЛЬ!
Оце я розумію – економічний прорив!
Тепер російська держава може пишатися новим досягненням: патріотизм безкоштовний, похорон – за рахунок родини!
СТАВРОПОЛЬСЬКИЙ КРАЙ.
Тут чиновники виявилися особливо винахідливими.
Виплати перенесли на 2027 рік.
Умови акції можуть змінюватися без попередження.
І найголовніше – жодного повернення товару!
Росія – країна, яка щодня розповідає, що воює проти всього НАТО, США, Європи, інопланетян і здорового глузду, – почала економити на компенсаціях за власних загиблих солдатів!
На ракети гроші є.
На пропаганду гроші є.
На багатомільйонні контракти для нових окупантів гроші шукають.
А коли приходить вдова з документами, раптом виявляється, що бюджет переживає складні часи.
І я навіть уявляю засідання російського уряду:
— Владімір Владіміровіч, у нас проблема!
— Какая?
— Денєг на гробовиє нє хватаєт!
— А сколько погибших?
— Много!
— А сколько денег?
— Мало!
— Так пусть меньше погибают!
— Но тогда кто будет воевать?
— Так пусть воюют, но бесплатно!
ГЕНІАЛЬНО! НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ З ЕКОНОМІКИ ВЖЕ ЇДЕ ДО МОСКВИ!
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І ось тепер найцікавіше.
Росіянам десятиліттями розповідали, що Захід загниває, долар ось-ось рухне, санкції їм тільки на користь, а російська економіка настільки могутня, що витримає будь-яку війну.
І справді, витримує!
Щоправда, тепер для економії доводиться урізати виплати родинам тих, кого ця ж держава відправила в Україну.
Ось він – справжній патріотизм:
Замість двох – сто тисяч.
Замість мільйона – нуль.
Замість обіцяного майбутнього – фотографія в рамочці.
Зате "вєлікая дєржава"!
У Росії з’явився новий державний тариф – "ГЕРОЙ ЕКОНОМКЛАСУ".
У вартість входить:
Безкоштовна поїздка на війну.
Можливість побачити український дрон зблизька.
Посмертне звання героя місцевої газети.
Урочисті слова чиновника біля труни.
Величезна подяка від телевізора.
Обіцяні регіональні мільйони – залежно від області, дати й залишків бюджету.
Додаткові умови: держава залишає за собою право змінити ваш тариф після смерті.
І знаєте, що мене найбільше вражає?
Те, що російська влада навіть не приховує цього.
Учора чиновники переконували людей, що загинути за Путіна – це почесно, вигідно й забезпечить родину.
А сьогодні ті самі чиновники фактично кажуть:
"Дякуємо за службу! Але ви якось занадто дорого нам обходитеся".
Оце і є справжнє обличчя "русского міра".
Спочатку тобі продають війну як можливість заробити.
Потім відправляють помирати за чужі імперські фантазії.
А коли родина приходить по обіцяні гроші – починається фінансова оптимізація.
І нехай у федеральному бюджеті ще залишаються гроші на війну, сама тенденція чудова: регіональні бюджети вже не витримують вартості путінського "вєлічія".
Тож наступного разу, коли почуєте від росіянина "Можем повторить!", запитайте:
"А ВИ ЗА ПОПЕРЕДНЄ ВЖЕ РОЗРАХУВАЛИСЯ?"
P.S. Іронія долі: російська влада так довго переконувала людей, що життя за царя віддати не шкода, що тепер вирішила – і платити за нього теж нема чого.
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