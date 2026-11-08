Блог | На Росії почалась чорна п’ятниця на гробові

Путінська економіка пробила чергове дно. І знизу постукали бухгалтери Міноборони. Пам’ятаєте, як по всій Росії висіли білборди?

"Стань героєм!"

"Захисти Родіну!"

"Підпиши контракт – отримай мільйони!"

Росіянам обіцяли золоті гори. Матерям – квартири. Дружинам – автомобілі. Дітям – забезпечене майбутнє.

І ось настав момент, коли за цими обіцянками прийшли родичі загиблих.

А в касі табличка:

"ВИБАЧТЕ, ГРОШІ ПІШЛИ НА ВІЙНУ. ПРИХОДЬТЕ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ".

І тут почалося найцікавіше!

САРАТОВСЬКА ОБЛАСТЬ.

Раніше за загиблого окупанта родині передбачався мільйон рублів регіональної допомоги.

Тепер – 100 тисяч!

Знижка 90%!

Навіть у супермаркеті прострочені сосиски так не уцінюють.

БАШКОРТОСТАН.

Було 2 мільйони. Стало 100 тисяч!

МІНУС 95%!

Ви тільки вдумайтеся! Учора російський солдат був для місцевого бюджету на два мільйони, а сьогодні – вже на сто тисяч.

Це що, сезонний розпродаж патріотизму?!

САМАРСЬКА ОБЛАСТЬ.

А тут чиновники вирішили взагалі не морочитися.

Регіональні виплати новим одержувачам скасували.

НУЛЬ!

Оце я розумію – економічний прорив!

Тепер російська держава може пишатися новим досягненням: патріотизм безкоштовний, похорон – за рахунок родини!

СТАВРОПОЛЬСЬКИЙ КРАЙ.

Тут чиновники виявилися особливо винахідливими.

Виплати перенесли на 2027 рік.

Умови акції можуть змінюватися без попередження.

І найголовніше – жодного повернення товару!

Росія – країна, яка щодня розповідає, що воює проти всього НАТО, США, Європи, інопланетян і здорового глузду, – почала економити на компенсаціях за власних загиблих солдатів!

На ракети гроші є.

На пропаганду гроші є.

На багатомільйонні контракти для нових окупантів гроші шукають.

А коли приходить вдова з документами, раптом виявляється, що бюджет переживає складні часи.

І я навіть уявляю засідання російського уряду:

— Владімір Владіміровіч, у нас проблема!

— Какая?

— Денєг на гробовиє нє хватаєт!

— А сколько погибших?

— Много!

— А сколько денег?

— Мало!

— Так пусть меньше погибают!

— Но тогда кто будет воевать?

— Так пусть воюют, но бесплатно!

ГЕНІАЛЬНО! НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ З ЕКОНОМІКИ ВЖЕ ЇДЕ ДО МОСКВИ!

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І ось тепер найцікавіше.

Росіянам десятиліттями розповідали, що Захід загниває, долар ось-ось рухне, санкції їм тільки на користь, а російська економіка настільки могутня, що витримає будь-яку війну.

І справді, витримує!

Щоправда, тепер для економії доводиться урізати виплати родинам тих, кого ця ж держава відправила в Україну.

Ось він – справжній патріотизм:

Замість двох – сто тисяч.

Замість мільйона – нуль.

Замість обіцяного майбутнього – фотографія в рамочці.

Зате "вєлікая дєржава"!

У Росії з’явився новий державний тариф – "ГЕРОЙ ЕКОНОМКЛАСУ".

У вартість входить:

Безкоштовна поїздка на війну.

Можливість побачити український дрон зблизька.

Посмертне звання героя місцевої газети.

Урочисті слова чиновника біля труни.

Величезна подяка від телевізора.

Обіцяні регіональні мільйони – залежно від області, дати й залишків бюджету.

Додаткові умови: держава залишає за собою право змінити ваш тариф після смерті.

І знаєте, що мене найбільше вражає?

Те, що російська влада навіть не приховує цього.

Учора чиновники переконували людей, що загинути за Путіна – це почесно, вигідно й забезпечить родину.

А сьогодні ті самі чиновники фактично кажуть:

"Дякуємо за службу! Але ви якось занадто дорого нам обходитеся".

Оце і є справжнє обличчя "русского міра".

Спочатку тобі продають війну як можливість заробити.

Потім відправляють помирати за чужі імперські фантазії.

А коли родина приходить по обіцяні гроші – починається фінансова оптимізація.

І нехай у федеральному бюджеті ще залишаються гроші на війну, сама тенденція чудова: регіональні бюджети вже не витримують вартості путінського "вєлічія".

Тож наступного разу, коли почуєте від росіянина "Можем повторить!", запитайте:

"А ВИ ЗА ПОПЕРЕДНЄ ВЖЕ РОЗРАХУВАЛИСЯ?"

P.S. Іронія долі: російська влада так довго переконувала людей, що життя за царя віддати не шкода, що тепер вирішила – і платити за нього теж нема чого.