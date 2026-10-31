"Ми проти припинення вогню": у Путіна заявили, що не зупинять бойові дії задля переговорів

У Кремлі не збираються припиняти у будь-який спосіб бойові дії проти України навіть під час переговорів. Російський режим вважає, що припинення вогню нібито "дасть українській стороні можливість відновити сили".

Про це ввечері 30 жовтня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, підготовка до тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії не означає, що Москва погодилася на будь-яке перемир’я.

"Вони цю перерву вже порушували"

"Ми неодноразово говорили самі, що ми проти припинення вогню, що дасть українській стороні можливість відновити сили. А переговори готуються своєю чергою", – сказав речник кремлівського ватажка Путіна.

Він додав, що вже нібито була якась "перерва, про яку говорив Трамп". Можливо, Пєсков мав на увазі оголошене американським президентом так зване "енергетичне перемир’я", яке, по перше, було оголошене лише в США, а в РФ та Україні заявляли, що нічого про це навіть не чули, а по друге, було порушене саме росіянами. Так чи так, та Пєсков стверджує, що "перерву" порушили українці.

"Виходить, вони цю перерву порушили. Та це скоріше тема для обговорення між Вашингтоном та Києвом", – якось невпевнено сказав він.

Речник Кремля додав, що росіяни ведуть війну, "щоб позбавити київський режим можливості взагалі завдавати ударів", і Москва у будь-який спосіб "досягне таким чином своїх цілей".

Крім того, Пєсков заявив, що домовленості щодо проведення гуманітарної операції в Олешках є "окремим випадком", який нібито неможливо спроектувати на весь процес врегулювання війни.

Переговірний трек

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