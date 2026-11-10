Максимум з початку великої війни: у Росії рекордно зріс запит на зміну режиму – опитування
Люди.
Джерело: Unsplash.
У Росії зростає невдоволення політичною системою. Наразі найбільше прихильників радикальних змін виявилося серед молоді віком 18-24 роки. Крім того, дедалі більше громадян переконані, що російська влада ігнорує потреби населення.
Про це свідчать результати моніторингу громадської думки Інституту соціології Російської академії наук (РАН), опубліковані за підсумками опитування, проведеного у травні-червні 2026 року. Інформацію оприлюднили РосЗМІ.
Згідно з результатами дослідження, 19% опитаних вважають, що політичну систему Росії необхідно радикально змінити. Порівняно з 2025 роком цей показник збільшився на чотири відсоткові пункти. Це найвищий рівень зафіксованого запиту на радикальні політичні зміни від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Водночас 47% респондентів переконані, що російська політична система має багато недоліків, однак їх можна усунути за допомогою реформ. Повністю задоволені чинним політичним устроєм 23% учасників опитування. Ще 11% не змогли визначитися з відповіддю.
Динаміка відповідей за попередні роки також свідчить про зміну суспільних настроїв. У 2022 році необхідність радикальних змін підтримували 18% опитаних, у 2023-му – 16%, у 2024-му – 13%, а у 2025 році – 15%.
Найбільше прихильників радикальних перетворень зафіксували серед молодих росіян віком від 18 до 24 років. У цій віковій групі за зміну політичної системи висловилися 22,5% респондентів.
Опитування.
Джерело: Результати Інституту соціології Російської академії наук (РАН).
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Окремо дослідники зафіксували зростання недовіри до влади. Так, 64% опитаних погодилися з твердженням, що "людям при владі немає жодної справи до простих людей".
Для порівняння, у 2025 році такої думки дотримувалися 60% респондентів, у 2024-му – 54%, у 2023-му – 56%, а у 2022 році – 59%.
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