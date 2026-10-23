Кремль перебудовує уряд Росії під затяжну війну: аналітики пояснили, що стоїть за змінами

Ці рішення можуть свідчити п...

Кадрові перестановки в уряді Росії можуть свідчити про підготовку Кремля до продовження війни в Україні в найближчі роки. Ці зміни посилюють позиції Міністерства фінансів і водночас послаблюють вплив прем’єр-міністра Михайла Мішустіна.

Одним із ключових рішень стало призначення Окледникової головою апарату уряду замість Григоренка, а міністр фінансів Антон Силуанов також стане віцепрем’єром, зберігши керівництво відомством. На думку аналітиків польського Центру східноєвропейських досліджень (OSW), ці рішення можуть свідчити про перехід до більш мобілізаційної моделі управління, за якої держава концентруватиме ресурси для продовження війни.

Кремль посилює роль Мінфіну та послаблює Мішустіна

Однією з головних змін стало призначення Окледникової, яка раніше обіймала посаду першої заступниці міністра фінансів, головою апарату уряду замість Григоренка. Водночас міністр фінансів Антон Силуанов стане віцепрем’єром, але залишиться керівником відомства.

За оцінкою OSW, ці рішення зміцнюють позиції структури, відповідальної за фінансування військових витрат Росії.

"Найбільшою зміною є суттєве послаблення позицій прем'єра Мішустіна", – зазначають аналітики.

Вони не виключають, що кадрові перестановки можуть бути підготовкою до відставки прем’єр-міністра. Серед можливих наступників Мішустіна найчастіше згадують міністра оборони Білоусова, який виступає за посилення державного контролю над економікою.

Витрати на війну збільшують навантаження на економіку

Автори дослідження попереджають, що зростання військових витрат змушує російську владу перекладати дедалі більше навантаження на економіку країни.

Водночас фінансування цивільних сфер можуть скорочувати. Йдеться, зокрема, про охорону здоров’я, соціальну політику, інфраструктуру та підтримку сільського господарства.

На думку аналітиків, кадрові рішення можуть свідчити про підготовку Росії до тривалого протистояння, за якого державні ресурси дедалі більше спрямовуватимуть на потреби війни.

Кремль посилює увагу до Далекого Сходу та Арктики

Перестановки торкнулися й управління Далеким Сходом. Повноважним представником президента Росії в регіоні стане губернатор Приморського краю Кожем’яко, який замінить Трутнєва.

В OSW вважають, що ці зміни відображають стратегічну значущість Далекого Сходу та Арктики для Кремля. Зокрема, це пов’язано з економічною співпрацею Росії з Китаєм.

Загалом аналітики розглядають кадрові перестановки як можливий крок від технократичної моделі управління до більш мобілізаційної, за якої російська влада ще жорсткіше концентруватиме ресурси для продовження війни.

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