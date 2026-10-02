"Класична історія": у Росії натякнули, що самі збили свій Мі-8, екіпаж загинув

Російська армія втратила у Воронезькій області РФ ще один свій військовий гелікоптер – Мі-8 . Усі троє членів екіпажу загинув.

Про втрату повідомив пов'язаний з російською авіацією Z-блогер Ілля Туманов, відомий як Fighterbomber. Пропагандист натякнув, що причиною авіатрощі став "дружній вогонь", цю ж версію оприлюднив і Telegram-канал "Досье Шпиона".

Росіяни збили свій же Мі-8

За словами Туманова, на один Мі-8 в окупаційної армії поменшало напередодні, 1 жовтня. Разом з залізом на концерт до Кобзона вирушив і увесь екіпаж – три людини.

Втрата, за версією пропагандиста, стала результатом "дружнього вогню".

"Вчора ми втратили ще один Мі-8 разом з екіпажем. Причини я називати не буду. Причина класична, яку людство навряд чи коли-небудь подолає, незважаючи на ШІ, роботів, нейромережі, "свої-чужі" (система розпізнавання. – Ред.) та інші дива науки й техніки. Які всі поступаються перед його величністю – довбо*бом", – написав "Fighterbomber", побажавши "денацифікованим" російським льотчикам не звичного "вічного польоту", а "землі небом".

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Сталася ця знаменна подія в Анненському районі Воронезької області РФ – за 80 км від Воронежа. Ліквідовано пілота, штурмана і навідника.

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За даними "Досье Шпиона", під час відбиття української атаки російський винищувач Су-35 збив гелікоптер Мі-8, сприйнявши його за дрон.

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Місцева влада ніяк не прокоментувала цей інцидент і про "воїнів" не згадала. Натомістьгубернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що "ввечері 1 жовтня та минулої ночі черговими силами ППО в небі над двома міськими округами та шістьма районами Воронезької області було виявлено та знищено 62 безпілотні літальні апарати".

Чи входить до цієї кількості збитий Мі-8, він не уточнив – але запевнив: "постраждалих і руйнувань немає".

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