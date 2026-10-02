Горять 8 резервуарів загальною площею 15 000 кв. метрів: стали відомі перші наслідки ураження ЛВДС "Самара" у Росії. Фото

На лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" в Росії після ураження загорілися вісім резервуарів із нафтою, а площа пожежі перевищила 15 тис. кв. метрів. Також пошкоджені ділянки трубопроводів і помпова станція, а сама пожежа на об’єкті станом на вечір 2 жовтня ще тривала.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Supernova+. Він також опублікував відповідні фото.

Що відомо про наслідки

У першій та другій зонах станції загорілися п’ять резервуарів РВС-20 000. Ще три резервуари більшого об’єму – РВС-50 000 – були уражені та загорілися у третій зоні.

У першій та другій зонах ста... Джерело: Telegram Supernova+ Розгорнути

Крім того, у першій зоні пошкоджені окремі ділянки трубопроводів і помпова станція. Загальна площа пожежі, за оцінкою моніторингового каналу, перевищує 15 тис. кв. метрів.

Пожежа на момент публікації інформації тривала, тому масштаби пошкоджень можуть збільшитися.

Горять резервуари з нафтою н... Джерело: Telegram Supernova+ Розгорнути

Горять 8 резервуарів загальн... Джерело: Telegram Supernova+ Розгорнути

Яке значення має станція

ЛВДС "Самара" використовується для транспортування та розподілу нафти. Через неї сировину постачають на розташовані поблизу нафтопереробні заводи, а також забезпечують кілька напрямків транспортування нафти.

Зокрема, станція пов’язана з нафтопроводом "Дружба", системою БТС-2 у напрямку Усть-Луги та південним напрямком на Тихорецьк.

Збитки можуть сягати $200 млн

Канал також навів попередню оцінку вартості пошкоджених резервуарів. За даними каналу, один резервуар РВС-20 000 може коштувати понад $10 млн, а РВС-50 000 – близько $25 млн.

Таким чином, сукупна вартість восьми уражених резервуарів може становити приблизно $100–125 млн – залежно від характеру та масштабів пошкоджень.

Якщо врахувати нафту, яка перебувала в резервуарах на момент ураження, загальна вартість втрачених активів може бути значно більшою. Моніторинговий канал попередньо оцінює її приблизно у $200 млн, враховуючи також дисконт на нафту марки Urals.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони вночі 2 жовтня уразили нафтові обʼєкти у Волгоградському та Самарському регіонах РФ – НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара". У Генштабі ЗСУ підтвердили результативні удари по Волгограду та Самарській області.