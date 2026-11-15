Блог | Де взяти гроші на війну? Кремль забиратиме пенсійні накопичення росіян

Минулого тижня мінфін РФ взявся тестувати націоналізацію пенсійних накопичень росіян. Відомство розробило законопроєкт, за яким пенсійні накопичення (ПН) росіян конвертуються в програму довгострокових заощаджень (ПДЗ).

На першому етапі нововведення буде стосуватись "мертвих душ" – людей, які не приходять за своїми нарахуваннями, оскільки не знають про них або померли. Різниця між ПН та ПДЗ має велике значення для Мінфіну, оскільки дозволить йому спрямувати кошти росіян на купівлю довгострокових урядових облігацій (ОФЗ).

Після провалу аукціонів ОФЗ влітку, у вересні та жовтні, а також падіння ліквідності ринку, Мінфіну довелось піднімати дохідність по ОФЗ, щоб заманити на ринок більше покупців. Зростання дохідності не дало кардинального ефекту: попит на довгострокові ОФЗ навіть з-під палки ЦБР був дуже слабким. Тож тепер Мінфін РФ, щоб закрити дефіцит 2026 року, звернувся по допомогу до "мертвих душ".

Як це заведено в РФ, щоб народ не проводив паралелі з персонажами М.В. Гоголя, пенсії "мертвих душ" в російських ЗМІ політкоректно називають "пенсії мовчунів". Втім, містичний характер дій Мінфіну РФ – покористуватися грошами мертвих – від зміни назви не змінюється.