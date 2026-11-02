"Чисельність ЗСУ перевищує НАТО": Соловйов заявив, що Україна може захопити Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Відео

Російський топпропагандист Володимир Соловйов спробував залякати Європу розмірами українського війська. Він заявив, що ЗСУ із нинішньою чисельністю "можуть захопити" Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову, і НАТО не вдасться їх зупинити.

Цими роздумами росіянин поділився в одному зі своїх пропагандистських ефірів. Він вважає, що таким чином Україна "може наростити свою територію".

"Чисельність сухопутних військ України переважає, як я розумію, можливості зараз, принаймні, європейського НАТО так точно. Але, судячи з усього, і світового", – розпереживався рупор Кремля.

Мовляв, Україна теоретично може напасти на сусідні країни, але навіщо – Соловйов достеменно не пояснив.

"Ситуація може таким чином повернутися, що х**ли усвідомлять: а навіщо їм "рубитися" з нами (росіянами. – Ред.), якщо можна просто взяти й моментально наростити територію України, захопивши територію Угорщини, Польщи, Румунії, Молдови... Та як по буфету пройдуть!" – видав він.

Україна не має мети розширювати власну територію за рахунок сусідів, на відміну від Росії. Але кращої мотивації Соловйов не придумав.

"Увійдуть у Європу, і 800-тисячну піхоту України НАТО взагалі не зможе зупинити. Вони їх просто знесуть!" – заявив пропагандист.

Обережно, у відео звучить російська мова:

Як писав OBOZ.UA, раніше російський Z-блогер Максим Калашніков неочікувано заявив, що удари по Харкову, Одесі й інших українських містах не наближають Росію до перемоги. Він сказав, що багаторічні бомбардування лише посилюють ненависть українців до всього російського.