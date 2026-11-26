Блог | Чужі землі замість власного майбутнього: найбільша афера Путіна проти росіян

Я інколи намагаюся зрозуміти, як у голові людини взагалі виникає бажання піти в іншу країну, вбивати людей, катувати їх, захоплювати чужі будинки та території.

Що має відбуватися в голові людини, щоб вона обрала це замість розвитку, торгівлі, партнерства та добробуту власного народу?

У психології є таке поняття – моральне відключення. Це коли вбивство виправдовують великою метою, агресію називають захистом, а чужу країну – своєю історичною територією.

А коли до цього додаються необмежена влада, безкарність та імперські амбіції – наслідки стають катастрофічними.

Подивімося, що мала ця недоросія до повномасштабного вторгнення:

Торгівля з ЄС на €257 млрд на рік. У 2025 році – лише €58 млрд.

Доступ до західних технологій, інвестицій та фінансових ринків.

Величезні природні ресурси.

Можливість одночасно розвивати економічні відносини з Європою, Америкою та Азією.

Путін міг будувати університети, лікарні, сучасні підприємства. Міг зробити, щоб країна стати заможною, технологічною та впливовою країною.

Натомість росія отримала санкції, втрату ринків, посилення залежності від Китаю, мілітаризацію економіки та величезні людські втрати.

І найабсурдніше в цій історії те, що росії не потрібно було захоплювати жодного квадратного метра чужої землі, щоб стати великою державою.

Для цього вона вже мала практично все.

Замість того, щоб зробити життя власних громадян кращим, російське керівництво вирішило зробити життя громадян сусідньої країни нестерпним.

І заради цього пожертвувало майбутнім власної країни.

Написав. Тепер очікую, що пост знову видалять за розпалювання ворожнечі і ще за всяку х*рню, що видумує ФБ, аби захистити інформаційне поле такої недодержави, як росія.