Чума в Росії є, але лякає інше: Курносова пояснила, чому Путін відмовиться від допомоги США

2 жовтня в Іркутській області Росії раптово померла 28-річна співробітниця інституту боротьби з чумою Дар’я Шапілова. Офіційна причина смерті – "пневмонія невідомої етіології". Влада заперечує зараження чумою і запевняє, що ситуація перебуває під повним контролем, проте низка країн уже занепокоїлася ситуацією, насамперед через очевидну спробу Росії приховати інформацію про надзвичайну подію. Свою допомогу в подоланні інфекції запропонував президент США Дональд Трамп, однак Кремль, напевно, відмовиться від неї. Чому? Тому що Росія не відмовилася від розробки бактеріологічної зброї, і випадок у Сибіру може бути пов’язаний саме з цим. Тривожить те, що працівниця протичумної установи, напевно усвідомлюючи факт зараження, не змогла врятувати своє життя, незважаючи на те, що чума виліковна.

Погрози глави Кремля Володимира Путіна на адресу країн НАТО, зокрема країн Балтії, можуть мати продовження у вигляді реальних дій – від вторгнення в Нарву та прориву Сувалкського коридору до застосування тактичної ядерної зброї. Разом з тим Путін повинен усвідомлювати: якщо він піде на такий крок, його можуть знищити.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловила російська опозиціонерка, визнана "іноагентом" у Росії, Ольга Курносова.

– Кількість глав держав, які привітали Путіна з днем народження, не надто велика. Це, звісно, Лукашенко, а також прем’єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов та глави самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Щоправда, Путіну також дзвонив Трамп. Виходячи з цього переліку, як ви оцінюєте сьогоднішні позиції Путіна в ближньому та далекому зарубіжжі?

– Ну, журбинка, що я можу сказати. Щодо Трампа, то він, скоріше, дзвонив з приводу чуми, а щоб не було так сумно для Путіна, заодно привітав його з днем народження. Що стосується всіх інших, то ми чудово розуміємо, що всі спроби Путіна видавати себе за центр всесвіту завершилися практично нічим, і ця кількість тих, хто вітає, лише підтверджує це.

Навіть на пострадянському просторі Путін стрімко втрачає авторитет. Але це й зрозуміло, адже замість того, щоб підтримувати свій авторитет за рахунок економічних зв’язків і добросусідських відносин, Путін нападає на сусіда, який колись був республікою. Усі порівнюють цю історію з собою, і головна емоція, яка виникає, – це страх і усвідомлення, що до сьогоднішньої Росії треба ставитися з великою обережністю, а краще розмістити у себе якусь військову базу НАТО, наприклад. Тому тут, як на мене, діагноз абсолютно чіткий.

– Схоже, діагноз став цілком зрозумілим ще й після того, як Путін відсвяткував свій день народження масштабною атакою на Київ, яка супроводжувалася людськими жертвами, зокрема серед дітей. Звісно ж, це масштабні атаки на українську столицю, але маємо справу з цілком неприхованим тероризмом, до якого вдається глава Кремля. Як це позначається на його підтримці? Можливо, світ уже змінився і де-факто право сили вийшло на перший план?

– Почнемо з того, що немає нічого дивного в тому, що людожеру приносять людські жертви. Ми пам’ятаємо, як ще 20 років тому Путін отримав "подарунок" на свій день народження у вигляді вбитої Анни Політковської (російська журналістка, яка активно критикувала Путіна, була вбита в його день, 7 жовтня 2006 року, – Ред.). Також не випадково, що страшний теракт в Ізраїлі стався саме 7 жовтня. Терористи, які добре ставляться до Путіна як до свого брата по вірі, теж із задоволенням зробили йому такий подарунок на день народження.

Тому нічого дивного немає. Але треба розуміти, що, безумовно, у ситуації, коли злочинець зі зброєю нападає на людину, яка нічого не підозрює, у нього з’являється перевага. Але це досить короткочасна перевага. Якщо права людини зневажаються, то всі розуміють, що в сьогоднішній ситуації необхідно озброюватися.

Європа довго до цього йшла, але вже дійшла. Ми бачимо, як скандинавські країни вступили до НАТО і розвивають свою військову промисловість, будують військові бази на кордоні з Росією. Якщо Путін хоче спілкуватися виключно з використанням сили, то треба розуміти, що навіть без урахування Сполучених Штатів спільна економічна потужність країн Європейського Союзу у багато разів перевищує економічну потужність Росії.

Тому з точки зору середньострокової та довгострокової перспективи, щойно Європа остаточно усвідомила, що їй необхідно мати озброєння для того, щоб дати адекватну відповідь сучасній Росії, у Путіна більше немає жодних перспектив. І, власне, саме з цим і пов’язане привітання такої невеликої кількості людей.

– У своїй останній "валдайській" промові Путін відверто погрожував країнам Європи ядерною зброєю. Чи припускаєте ви, що йдеться про його спробу прорватися через Сувальський коридор або про якісь інші дії, які розпочнуться з території Калінінградської області щодо країн Балтії? До речі, у контексті погроз Путіна аналітики згадують, що подібні ультиматуми Росія оголошувала й перед вторгненням в Україну. Це не більше ніж погроза чи реальна небезпека якихось дій?

– Тут одразу кілька питань, тому давайте послідовно. По-перше, чому він знову погрожує ядерною зброєю? Тому що, крім цього, у нього нічого немає. Якщо ми будемо задаватися питанням, чи існує небезпека використання Росією ядерної зброї, то – так, існує. Єдине, що може його в цьому стримати, – це готовність інших країн застосувати ядерну зброю проти нього. Причому тут питання не обов’язково в ядерній зброї, а навіть у конвенційній зброї на ураження.

Бо, як ми чудово розуміємо, у Заходу, у Штатів і не тільки у Штатів є можливості вести спостереження, насамперед, із супутників і розуміти, де перебуває Путін у кожну мить. Можливості знищити його в будь-який момент теж є. Найголовніше – він повинен розуміти, що як тільки він спробує застосувати тактичну ядерну зброю, то сам буде знищений. Плюс ще, звичайно, не факт, що в сьогоднішній ситуації така команда (про застосування Росією ядерної зброї, – Ред.) буде виконана. Це одна частина.

Друга частина – де ми говоримо про небезпеки для країн Балтії. Вони, звичайно, теж існують. Вчорашній інцидент на кордоні Латвії показав, що гібридні форми постійно застосовуються (7 жовтня група з понад 20 нелегальних мігрантів намагалася незаконно перетнути кордон і прорватися на територію Латвії з боку Білорусі. Через кілька годин після цього група людей у масках проникла на латвійську територію, пошкодила розподільний електрощит і викрала дві камери відеоспостереження на прикордонній території, – Ред.).

Це відбувається постійно. До кордонів Естонії в районі Нарви зосереджені російські війська, і ми розуміємо, що небезпека вторгнення існує і там, і, звичайно, у Сувалкському коридорі. Не випадково Путін згадав про Калінінградську область. Зрозуміло, що вони й самі можуть влаштувати якусь провокацію в тій самій Калінінградській області, щоб потім використати це як casus belli для захоплення Сувалкського коридору. Ми пам’ятаємо про пристрасть Путіна до пробивання будь-яких сухопутних шляхів ще з історії того, як вони пробивали сухопутний шлях до Криму. Це одна з улюблених тактик.

Так, така небезпека існує, і країни Балтії чудово її усвідомлюють. І Путін теж не ідіот. Він розуміє, що історія в Україні провалилася незалежно від того, до чого вдасться домовитися, яку частину території він зуміє на якийсь час закріпити за Росією. У будь-якому разі його українська авантюра провалилася.

Не випадково він постійно згадує про те, що нібито були якісь домовленості в Стамбулі. Ми пам’ятаємо, що жодних домовленостей досягнуто не було. Більше того, з ініціативи Москви ці переговори були перервані, а Мединського всі, кому не лінь, зганьбили. Тепер же нам намагаються довести, що, виявляється, у цьому винен Борис Джонсон і, звісно, Зеленський, а Росія на все погоджувалася.

Чому це все відбувається? Саме тому, що Путін хоче довести всім, насамперед собі, що хоч щось у нас виходить. Але насправді – ні. Цілі української "операції" вже давно не просто недосяжні, а й давно не досягнуті, адже "операція" планувалася зовсім інакше.

Ольга Курносова. Джерело: Громадське радіо

Якщо Путін зрозуміє, що зможе швидко досягти чогось подібного в країнах Балтії, він це зробить. Зрозуміло, що у нього на це, здавалося б, немає ресурсів. Але знову-таки, скільки озброєння та солдатів потрібно для того, щоб увійти в Нарву? Або утворити "Нарвську народну республіку"? Напевно, не 300 тисяч. Можливо, вистачить і меншої кількості. Ми до кінця не розуміємо, що він планує, але в його хворій голові це цілком може спрацювати, якщо йому здасться, що швидкий результат буде досяжним.

І найголовніше – ми не повинні забувати про те, що найголовнішим ультиматумом, який Путін висунув перед вторгненням в Україну, був ультиматум до НАТО. Його головна мета – це не завоювання України, навіть усієї України. Головна його мета – це зруйнувати НАТО та Європейський Союз. І в цьому сенсі, звичайно, напад на країни Балтії, особливо якщо йому вдасться завоювати хоча б квадратний кілометр, може продемонструвати неспроможність НАТО, і це для нього буде успіхом.

– Останнє запитання – щодо цього форс-мажору, про який ви вже згадали. Про чуму в Росії. Поки що ситуація неясна. Звісно, кремлівський режим приховуватиме всю інформацію до останнього, але чи вірите ви, що чума в Росії є? Особливо на тлі того, що питання про чуму Трамп ставив Путіну?

– Чума, звісно, є. Яким чином відбулося зараження, абсолютно незрозуміло. Головне, що лякає всіх, від ВООЗ до Трампа, – це не те, що хтось захворів на чуму, а те, що хтось від чуми помер. Причому не просто хтось, а співробітниця протичумного інституту. Бо якщо дівчина сама заразилася, вона не могла не розуміти, що в неї чума. А якщо вона не могла не розуміти, з огляду на те, що зараз чуму можна вилікувати, якщо одразу ж почати приймати антибіотики, то абсолютно незрозуміло, чому вона померла. Це перше питання.

Друге питання. Те, що у неї була чума, визначається протягом кількох годин, і вже точно визначається протягом кількох діб. Тому те, що в Росії точно знають, що сталося, – це абсолютно точно. Приїзд голови Роскомнадзору Попової до Іркутської області вже свідчить про те, що це якась безпрецедентна історія.

Ми пам’ятаємо, як нам постійно розповідали про біолабораторії в Україні. І те, що має нас лякати найбільше, – це те, що Росія не відмовилася від розробки бактеріологічної зброї. У цьому сенсі, якщо ця чума резистентна до стандартних антибіотиків, які її долають, це те, що має нас усіх дуже сильно лякати.

Я думаю, саме це, насамперед, і налякало Трампа, саме тому він хоче отримати інформацію. І ВООЗ пише про те саме. Чому Трамп пропонує допомогу? Тому що допомога – це, зокрема, фахівці, а якщо будуть фахівці, вони отримають доступ до інформації.

Ще на самому початку свого правління Путін відмовився від допомоги іноземних фахівців у рятуванні підводного човна "Курськ", у результаті чого всі підводники загинули. Точно так само й зараз вони не прийматимуть жодної допомоги, щоб повністю приховати інформацію.

– Але ситуація може вийти з-під контролю, якщо йдеться про якусь модифіковану чуму, чи не так?

– Стандартна легенева чума від людини до людини практично не передається. Чому зараз епідемія чуми неможлива? Тому що стандартні переносники чуми – це блохи. Та й бліх зараз особливо немає, а ті, що сидять на щурах, рідко до нас добираються. Власне, тому епідемія неможлива. І в будь-якому разі при такому зараженні йдеться про бубонну, а не легеневу чуму. Звідки береться легенева форма – малозрозуміло, але в будь-якому разі від людини до людини безпосередньо це не передається, тому епідемія навряд чи повинна нас лякати.

Але якщо триває розробка бактеріологічної зброї, звичайно, це має нас лякати. Давайте зробимо таку інверсію. Пам’ятаєте, нам розповідали про "бойових комарів" в Україні (цей фейк озвучив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя восени 2022 року, – Ред.)? Бо вони самі над цим працювали. Умовно кажучи, береш комарів, заражаєш їх і десь випускаєш. Передача різних смертельних інфекцій за допомогою комарів – це відома історія.