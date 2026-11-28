Блог | Чому Сі познущався з Путіна

Про російсько-китайський економічний фронт та приниження путіна

Минулого тижня уряд рф знову відкрив комерційний фронт проти КНР. Чемезовські братки з Мінпромторгу намагались протягнути пільги для купівлі російського устаткування, зробленого з російської сталі. Звісно, російські металурги не витримують конкуренції з китайськими.

Мінпромторг регулярно атакує інтереси китайських виробників вантажівок, телефонів, легкових автівок, а тепер ще й промислового устаткування. Це вже не Мінпромторг, а якась антикитайська установа.

Тож не варто дивуватись, чому на минулому тижні голова КНР публічно призначив Усаму Бін путіна другою нелюбимою дружиною, не запросив його до спільного столу під час обіду, зустрічав путіна в аеропорту Лускунчиком замість гімну рф, та познущався з зросту путіна.

В перекладі з китайської дипломатичної мови – це пінок під зад з розбігу.