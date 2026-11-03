Блог | Чечня як мобілізаційний резерв Кремля: примус і ціна "добровільної" війни

У мережі знову поширюється короткий виступ Рамзана Кадирова, в якому він неодноразово повторює цифру "84 тисячі". Дехто сприймає його як свіже свідчення наказу Москви негайно мобілізувати десятки тисяч чеченців. Однак починати потрібно з фактів.

Промова датована 29 жовтня 2024 року. Тоді Кадиров говорив про 84 тисячі жителів республіки, яких він вважав придатними до призову, та закликав забезпечити їхнє "добровільне" залучення до війни проти України. Водночас підтверджень окремого кремлівського наказу одномоментно відправити всі 84 тисячі чоловіків на фронт немає.

Це уточнення не знімає проблеми. Навпаки, події наступних двох років демонструють, що заяви Кадирова вписуються в системний механізм військового набору, який дедалі більше спирається на адміністративний тиск і примус.

22 жовтня 2026 року чеченська влада повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення через республіку на війну проти України було відправлено 78 720 бійців, зокрема 26 308 так званих добровольців. Ще понад 14 тисяч, за офіційною версією, продовжували виконувати бойові завдання. А вже 29 жовтня стало відомо про відправлення чергової групи з аеропорту Грозного.

Проте наведені цифри є заявами чеченського керівництва, а не результатами незалежного обліку. Формулювання "відправлені з Чечні" не означає, що всі ці люди є етнічними чеченцями чи навіть постійними жителями республіки. Там проходять підготовку контрактники з інших регіонів росії, здійснюються повторні відправлення та ротації.

Показовою є і розбіжність у січневій звітності 2026 року: письмове повідомлення Кадирова містило цифру 76 440 відправлених, тоді як в оприлюдненому відео Магомед Даудов назвав 67 440. Отже, механічно порівнювати ці показники й робити висновки про реальні втрати або масштаби нової мобілізації некоректно.

За оприлюдненими у 2026 році даними чеченського уряду, населення республіки становить приблизно 1,58 мільйона осіб, із яких близько 790 тисяч – чоловіки всіх вікових категорій. Названі Кадировим 84 тисячі – це понад десята частина всього чоловічого населення. Така пропорція демонструє масштаб заявленого мобілізаційного резерву, хоча й не означає, що відповідна кількість людей уже була призвана.

Але головне питання полягає в іншому: яким чином чеченців змушують ставати "добровольцями"?

Правозахисний центр "Меморіал" ще у грудні 2024 року повідомляв про облави, викрадення людей, погрози та вимагання грошей. У травні 2026 року правозахисники зафіксували нову хвилю рейдів: перевірки автомобілів і телефонів, затримання молодих чоловіків та примушування до підписання військових контрактів. Одним із місць утримання затриманих називали Серноводське.

У липні 2026 року видання "Новая газета Европа" оприлюднило масштабне розслідування, відповідно до якого керівникам районних підрозділів поліції, за свідченнями джерел журналістів і правозахисників, встановлювали щомісячні завдання знаходити від 25 до 50 чоловіків для підписання контрактів із міноборони рф.

Приводом для затримання могли стати порушення правил дорожнього руху, заборгованість, конфлікт із поліцією або критичні дописи в соціальних мережах. Затриманим погрожували кримінальним переслідуванням, а їхнім родинам, за свідченнями співрозмовників журналістів, пропонували заплатити за звільнення або знайти інших чоловіків на заміну.

Фактично йдеться про використання правоохоронної системи як інструменту примусової військової рекрутації.

Особливо показовими є результати дослідження 178 родин загиблих. Із 113 чоловіків у цій вибірці, яких відправили на війну після жовтня 2024 року, у 97 випадках журналісти встановили обставини примусового підписання контрактів. Зрозуміло, що ця вибірка не відображає загальної статистики мобілізації в Чечні, однак є вагомим свідченням існування відповідної практики.

Повідомлення про системний примус містяться також у документах Агентства ЄС з питань притулку та британського уряду. Йдеться про погрози, побиття, фальсифікацію кримінальних справ, тиск на родичів і використання адміністративних правопорушень як підстав для примусового вербування.

Водночас необхідно враховувати, що частина людей справді укладає контракти через фінансові стимули або інші особисті мотиви. Проблема полягає в тому, що добровільний набір і примусова рекрутація фактично співіснують у межах однієї системи.

Для режиму Кадирова війна виконує не лише військову, а й внутрішньополітичну функцію.

З одного боку, чеченське керівництво має демонструвати Кремлю постійне поповнення російських військ і власну політичну лояльність. З іншого – зберігати під особистим контролем силові структури, від яких залежить стабільність місцевої влади.

Незалежні розслідувачі звертають увагу на те, що у формуваннях, пов'язаних із Чечнею, збільшується частка цивільних контрактників та вихідців з інших регіонів росії. Водночас наближені до місцевого керівництва силовики не завжди залучаються до виконання найбільш небезпечних бойових завдань.

Таким чином, виникає модель, за якої регіональна влада може одночасно виконувати мобілізаційні зобов'язання перед Москвою, підтримувати власний силовий апарат і використовувати загрозу відправлення на фронт як додатковий інструмент контролю над населенням.

Є і загальноросійський вимір цієї проблеми.

У вересні 2026 року правозахисники повідомляли про скарги на примусове підписання військових контрактів щонайменше із 17 регіонів рф протягом попередніх півтора місяця. Це ще не означає, що чеченську модель повністю перенесли на всю територію росії. Проте свідчить про ширше використання правоохоронних органів, погроз та адміністративного тиску для поповнення армії.

Особливо трагічним у цій історії залишається історичний контекст.

У 1990-х і на початку 2000-х років російські війська руйнували Грозний та інші населені пункти Чечні. Внаслідок двох чеченських воєн загинули десятки тисяч людей, сотні тисяч були змушені залишити власні домівки.

Сьогодні чоловіків із цього самого суспільства відправляють воювати проти України, яка захищає власну незалежність від російської агресії.

Водночас принципово важливо не ототожнювати чеченський народ із режимом Кадирова. Чеченські добровольці, зокрема представники формувань імені Джохара Дудаєва та шейха Мансура, воюють на боці України. Для них протистояння російській імперській політиці має значно довшу історію.

З погляду національної безпеки України чеченський досвід потребує особливої уваги.

Він демонструє, як російська держава намагається підтримувати чисельність військ без оголошення нової відкритої загальної мобілізації, використовуючи фінансову залежність населення, поліцейський контроль, адміністративний примус і механізми постійного контрактного набору.

У короткостроковій перспективі така система може забезпечувати надходження додаткового особового складу на фронт. Однак сама кількість завербованих нічого не говорить про якість військової підготовки, мотивацію, боєздатність підрозділів або реальне ставлення населення до війни.

У довгостроковій перспективі використання примусу створює додаткові соціальні ризики, посилює недовіру до влади та накопичує приховане невдоволення. Водночас автоматично очікувати масових протестів чи повстання в Чечні не варто: репресивний апарат, колективна відповідальність і страх переслідування родичів залишаються потужними стримувальними чинниками.

Мій стратегічний висновок такий.

Чечня сьогодні демонструє один із механізмів адаптації російської військової системи до затяжної війни на виснаження. Людський ресурс намагаються забезпечувати не лише грошима й пропагандою, а й безпосереднім адміністративним та силовим примусом.

Тому не варто будувати прогнози на особливостях мовлення Кадирова чи припущеннях про його психологічний стан. Значно промовистішими є задокументовані рейди, повідомлення про мобілізаційні квоти, примусові контракти та непрозора статистика.

Головне питання вже не в тому, чи відправлять рівно 84 тисячі чеченців на війну. Питання в тому, скільки ще людей російська військова машина здатна отримувати шляхом примусу і якою буде людська, соціальна та політична ціна такого поповнення.

Історичний парадокс полягає в тому, що нащадків тих, хто пережив руйнування Грозного російською армією, сьогодні можуть примусово відправляти воювати проти українців, які захищають свою державу від тієї самої агресивної політики Москви.

Це не лише історія про Кадирова чи Чечню. Це історія про механізми функціонування російської воєнної держави, для якої людський ресурс дедалі більше стає інструментом підтримання тривалої війни.