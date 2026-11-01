Агенти "Атеш" знищили дві вишки звʼязку, відкривши шлях для удару по заводу ракетного топлива у РФ. Деталі

Агенти руху "Атеш" допомогли Силам оборони завдати удару по важливому для РФ хімічному підприємству в Тверській області. Йдеться про Редкінський дослідний завод, який виробляє компоненти ракетного палива.

Агенти послабили координацію росіян, знищивши вежі зв’язку та полегшивши подальші удари по ворогу. Про це повідомили в Telegram-каналі руху.

Агенти "Атеш" вивели з ладу дві вежі зв’язку

У русі заявили, що їхні агенти вивели з ладу дві вежі зв’язку, відкривши шлях для удару по заводу ракетного палива в Тверській області.

Редкіно, Тверська область

"Агенти "Атеш" знищили дві вежі зв’язку в районі населеного пункту Редкіно Тверської області. Об’єкти використовували російські військові для координації засобів ППО, виявлення та супроводу повітряних цілей. Ліквідація цих вузлів створила сліпу зону в системі протиповітряної оборони регіону й дала змогу українським БПЛА безперешкодно дістатися до об’єкта", – зазначили в русі.

Завдяки вимкненню координації ППО підрозділи Сил оборони 9 жовтня завдали удару по Редкінському дослідному заводу, стверджують в "Атеш".

"Підприємство виробляє компоненти ракетного палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також паливні присадки. Редкинський завод безпосередньо забезпечує пуски стратегічних крилатих ракет. Удар по виробництву "Дециліну-М" б’є по паливному циклу Х-55 і Х-101 та обмежує можливості подальших обстрілів. Путін не планує зупиняти війну, попри величезні втрати, і проводить приховану мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити заради спільного блага", – наголосили в русі.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше "Атеш" влаштував диверсію під Ростовом. Унаслідок дій агентів руху було знеструмлено завод, що виробляє ракетне паливо для армії Путіна.