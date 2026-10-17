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"Зігнали багато солдат": на Валдаї біля резиденції Путіна побудували ще чотири вежі для ППО. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
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"Зігнали багато солдат": на Валдаї біля резиденції Путіна побудували ще чотири вежі для ППО. Фото
На Валдаї біля резиденції Путіна збудували ще чотири вежі ППО. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Біля резиденції диктатора РФ Володимира Путіна у Валдаї було зведено ще чотири вежі для систем протиповітряної оборони. Найближча з нових споруд розташована всього за 400 метрів від будинку російського військового злочинця.

Також до резиденції диктатора звели велику кількість солдатів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дані супутникових знімків

Про появу нових військових об’єктів свідчать супутникові знімки. За даними розслідування, загалом у районі Валдайської резиденції налічується вже близько 30 веж ППО, що створюють посилений купол безпеки навколо об’єкта.

За попередніми даними, на таких вежах російська армія встановлює переважно зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

''Зігнали багато солдат'': на Валдаї біля резиденції Путіна побудували ще чотири вежі для ППО. Фото

Навколо резиденції встановлено десятки веж ППО. Джерело: Скриншот

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Що кажуть місцеві жителі

Посилення заходів безпеки та постійна присутність військових помічають мешканці прилеглих населених пунктів.

"Бачите, вишка. Привезли багато солдатів, там щось будують, будують", – наводяться в матеріалі слова одного з місцевих жителів.

Вчителька зі села Рощино, розташованого по сусідству з резиденцією диктатора, у документальному фільмі телеканалу OstWest розповіла, як місцеві жителі вже навчилися визначати ситуацію за звуками роботи радіолокаторів.

"Ви ж не знаєте цих звуків. Якщо вона в даний момент обертається, значить, небезпеки над нами немає, якщо вона зупиниться – значить, щось над нами пролітає", – кажуть місцеві жителі.

Будівництво додаткових позицій ППО підкреслює тривале нарощування оборонної інфраструктури навколо ключових об’єктів керівництва РФ.

''Зігнали багато солдат'': на Валдаї біля резиденції Путіна побудували ще чотири вежі для ППО. Фото

ППО навколо путінської резиденції. Джерело: Скриншот

''Зігнали багато солдат'': на Валдаї біля резиденції Путіна побудували ще чотири вежі для ППО. Фото

ППО навколо резиденції Путіна. Джерело: Скриншот

''Зігнали багато солдат'': на Валдаї біля резиденції Путіна побудували ще чотири вежі для ППО. Фото

Путін посилює ППО. Джерело: Скриншот

''Зігнали багато солдат'': на Валдаї біля резиденції Путіна побудували ще чотири вежі для ППО. Фото

Навколо резиденції розташовані вежі ППО. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, Путін представив програму переозброєння РФ на 2027–2036 роки. За його словами, у наступні роки основну увагу приділятимуть модернізації та вдосконаленню російських систем ППО, космічних систем, безпілотників та робототехніки.

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