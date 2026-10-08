Держава-агресор Росія наразі не збирається відновлювати мирні переговори з Україною за посередництва США. У Москві стверджують, що це нібито провина української сторони – мовляв, саме Київ "перервав" діалог, який відбувався раніше.

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Із цією цинічною брехнею виступив заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков. Його цитують пропагандистські ЗМІ.

"Жодних актуальних планів проведення контактів у цьому форматі (Україна – США – Росія. – Ред.) на сьогодні немає. Що буде далі, залежить не від нас", – видав представник російської влади. Він переклав відповідальність на Україну. Нібито такі перемовини "були в минулому", але вони "були перервані Києвом".

Водночас Рябков запевнив, що Кремль "відкритий" до дипломатичного врегулювання. "Знову ж таки керівництво неодноразово говорило про те, що ми відкриті до таких контактів", – сказав заступник міністра.

Що передувало

У 2026 році тристоронні зустрічі щодо завершення повномасштабної війни відбувалися в січні–лютому: двічі в Абу-Дабі й один раз у Женеві.

Медіа стверджують, що Сполучені Штати намагаються організувати нову зустріч у жовтні, щоб разом з українськими й російськими представниками обговорити часткове припинення вогню. Йдеться про можливу домовленість не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Одним із можливих місць проведення журналісти називають Абу-Дабі (ОАЕ).

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Як писав OBOZ.UA:

– Нещодавно у Кремлі спробували виправдати терористичні атаки по Україні. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що це нібито відповідь на "розширення переліку цілей" на території РФ, які обстрілюють Сили оборони.

– Тим часом ЄС розглядає можливість посилення обмежень і перевірок для російських дипломатів на тлі серії гібридних атак у Європі. Пересування та діяльність представників Росії опинилися під пильною увагою держав-членів Євросоюзу, оскільки деякі атаки безпосередньо приписують Москві.

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