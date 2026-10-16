''Закриття неба у дії'': атаки дронів викликали колапс в аеропортах Москви, зірвано сотні рейсів. Фото і відео

Україна взялася реалізовувати обіцянку президента України Володимира Зеленського щодо закриття неба над Москвою. Робота усіх аеропортів російської столиці блокується вже близько тижня.

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З 9 по 16 жовтня росіяни лише у Москві були змушені скасувати сотні рейсів, тисячі було затримано. Про це написав відомий волонтер, громадський діяч та блогер Сергій Стерненко.

Московські аеропорти заблоковано вже тиждень

Стерненко зауважив, що українські дрони вже тиждень блокують роботу московських аеропортів.

"З 9 по 16 жовтня скасували 747 рейсів, ще 4153 затримали. Деякі пасажири чекають на виліт понад добу. Літаки змушені сідати в інших регіонах Росії і навіть за кордоном", – написав він.

Наприклад, у ніч проти середи в усіх чотирьох аеропортах Москви рейси не приймали і не відправляли близько 7 годин, що, за даними опозиційного російського телеканалу "Дождь", стало рекордом. Щоправда, у наступні дні стало зрозуміло: це не разоова "акція", а нова реальність для держави-агресорки.

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Росіяни чекали на свої літаки у переповнених залах очікування, багато хто сидів або лежав просто на долівці.

Часом спалахували й скандали: особливо нетерплячі мешканці "наддержави" сварилися з персоналом аеропортів.

Росіяни, що опинилися в аеропортах під час "закриття неба", скаржилися на тісняву, погану роботу кондиціонерів і "нервозність" своїх співвітчизників. Тісно, розповідає одне з відео, було настільки, що навіть проста, здавалося б, задача – сходити до туалету – перетворювалася на складний квест.

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Автор одного з відео у мережі поскаржився, що до вильоту його літака з аеропорту "Домодєдово" залишалося 5 хвилин – аж тут було оголошено "план "Ковер". Пасажири цього лайнера просиділи у літаку 7 годин.

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Літаки, що мали приземлитися у Москві, спрямовували в інші міста, а часом – навіть у Білорусь.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 16 жовтня у Москві знову припиняли роботу всі чотири аеропорти. У небі над російською столицею котру ніч поспіль не було літаків. А в області тим часом лунали вибухи, повідомлялося про пожежу.