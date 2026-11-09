З Росії на тлі чуток про мобілізацію в три країни виїхала рекордна кількість громадян

У третьому кварталі 2026 року кількість громадян Росії, які виїхали до Сербії, Грузії та Вірменії, сягнула найвищого показника за весь період спостережень. Ці країни вважаються популярними напрямками для росіян, які обирають антивоєнну еміграцію.

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Рекордні цифри зафіксували на тлі повідомлень про можливу нову хвилю мобілізації та зростання інтересу до переїзду за кордон. Про це свідчить статистика прикордонної служби ФСБ, на яку звернула увагу "Верстка".

Скільки росіян виїхало до Сербії

За даними прикордонної служби, із липня по вересень 2026 року до Сербії виїхали 64,8 тисячі громадян Росії. Це приблизно на 14 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Попередній рекорд зафіксували у третьому кварталі 2024 року. Тоді до країни вирушили 53,2 тисячі росіян. Таким чином, показник 2026 року перевищив попередній максимум за весь 17-річний період спостережень.

До Грузії виїхали понад 660 тисяч росіян

Ще більші показники зафіксували на грузинському напрямку. У третьому кварталі 2026 року до Грузії виїхали 660,3 тисячі громадян РФ. Це на 43,3 тисячі більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було встановлено попередній рекорд.

За наведеною статистикою, кількість виїздів до Грузії у третьому кварталі 2026 року була на 43% вищою, ніж під час мобілізації у третьому кварталі 2022 року. Тоді цей показник становив 461,2 тисячі осіб.

Водночас змінилася і кількість поїздок автомобілями. Якщо у третьому кварталі 2022 року таким способом до Грузії виїхали 460,6 тисячі росіян, то у відповідний період 2026 року – 418,4 тисячі.

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Вірменія також встановила рекорд за кількістю приїздів із РФ

До Вірменії у липні-вересні 2026 року вирушили 402,3 тисячі громадян Росії. Для порівняння, у третьому кварталі 2025 року, коли було зафіксовано попередній рекорд, цей показник становив 344,7 тисячі осіб.

Отже, за рік кількість росіян, які виїхали до Вірменії у третьому кварталі, зросла приблизно на 57 тисяч. Як і у випадку із Сербією та Грузією, за весь період спостережень із 2010 року жодного разу раніше не фіксували настільки високого показника.

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Чи пов'язаний рекордний виїзд із чутками про мобілізацію

Водночас статистика прикордонної служби ФСБ враховує всіх громадян Росії, які виїхали до цих країн, незалежно від мети поїздки. Тому за цими даними неможливо визначити, скільки саме людей залишили РФ на тривалий час через війну або політичну ситуацію.

Раніше "Верстка" повідомляла, що через проблеми з набором контрактників до російської армії влада РФ обговорює радикальні заходи. Серед можливих варіантів називали ротацію резервістів або нову хвилю мобілізації.

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У правозахисній організації "Ковчег" також розповідали, що на тлі чуток про мобілізацію росіяни почали значно частіше цікавитися еміграцією. Зокрема, їх цікавили такі популярні напрямки, як Вірменія, Грузія та Сербія.

Крім того, наприкінці липня ріелтори у Вірменії повідомили "Верстці" про різке зростання попиту громадян РФ на квартири в цій країні.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії щонайменше 12 регіонів від початку 2026 року скоротили, перенесли або скасували одноразові виплати родинам військових, які загинули у війні проти України. Водночас російський уряд хоче збільшити термін перерахування так званих "гробових" із 30 днів до семи місяців.