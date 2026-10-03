З росіян хочуть заднім числом стягнути податки з виграшів на спортивних ставках з 2023 року

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для захисників Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 70 тис. грн (€1 400 )Україна – Північна Ірландія: хронологія та результат матчу Ліги наційУкраїна – Північна Ірландія: хронологія та результат матчу Ліги наційГорять 8 резервуарів загальною площею 15 000 кв. метрів: стали відомі перші наслідки ураження ЛВДС "Самара" у Росії. ФотоГорять 8 резервуарів загальною площею 15 000 кв. метрів: стали відомі перші наслідки ураження ЛВДС "Самара" у Росії. ФотоВ Україну повернули 26 тисяч тіл полеглих захисників: Буданов пояснив, чому ідентифікація проходить повільноВ Україну повернули 26 тисяч тіл полеглих захисників: Буданов пояснив, чому ідентифікація проходить повільно"Загинув, допомагаючи українським військовим": у Британії завершили розслідування смерті свого десантника в Україні. Фото"Загинув, допомагаючи українським військовим": у Британії завершили розслідування смерті свого десантника в Україні. Фото9 вправ на підлозі для людей після 60 років: як зміцнити м’язи9 вправ на підлозі для людей після 60 років: як зміцнити м’язиВ Росії зафіксували смерть від чуми, сотні осіб помістили в карантин: що відбуваєтьсяВ Росії зафіксували смерть від чуми, сотні осіб помістили в карантин: що відбувається"Кожен постріл – мінус загроза": в "Хартії" показали чеську САУ Dita у бою. Фото"Кожен постріл – мінус загроза": в "Хартії" показали чеську САУ Dita у бою. ФотоІлюстративне фотоАстрологи розповіли, які три знаки зодіаку є природженими лідерами

З росіян хочуть заднім числом стягнути податки з виграшів на спортивних ставках з 2023 року

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
icon 153
З росіян хочуть заднім числом стягнути податки з виграшів на спортивних ставках з 2023 року
З росіян будуть стягувати податки за колишні виграші на спортивних ставках. Джерело: ілюстраційне фото з російських пабликів

Хоча у всьому цивілізованому світі дія нового нормативно-правового акта не поширюється на факти та відносини, що мали місце до набуття ним чинності, в країні-агресорці Росії ретроактивність законів вже давно є нормою. Саме тому там за новими нормами засуджують, наприклад, за дописи у мережі, зроблені задовго до ухвалення самого "закону". А тепер влада РФ хоче поширити ретроактивність на податки з виграшів на спортивних ставках минулих років.

Змінити правила оподаткування виграшів у букмекерів та тоталізаторів та поширити їх на всі виплати з 2023 року запропонував російський уряд. Причому відповідні поправки до податкового кодексу вже навіть внесено до Держдуми.

Податки "заднім числом"

При цьому пропонується не нараховувати пені російським букмекерам та не притягувати їх до відповідальності за "несвоєчасну" сплату податку, якщо всю суму буде перераховано "заднім числом", не пізніше, ніж до лютого 2027 року.

Наразі податкова база з виграшів визначається букмекером або тоталізатором окремо за кожною виплатою: із суми виграшу віднімається зроблена ставка. Уряд країни-агресорки пропонує відмовитися від такого порядку та вважати базою позитивну різницю між усіма виграшами за податковий період та сумою ставок. Розрахунок також пропонується вести наростаючим підсумком з початку календарного року.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 33,2 т.
Росія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадала
icon 33,2 т.
Росія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадала
Едуард РубінЕдуард Рубін
icon 9,0 т.
Диктатор сам себе загнав у глухий кут: як "наддержава" розсипається від власних протиріч
icon 9,0 т.
Диктатор сам себе загнав у глухий кут: як "наддержава" розсипається від власних протиріч
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 2,0 т.
"Класична історія": у Росії натякнули, що самі збили свій Мі-8, екіпаж загинув
icon 2,0 т.
"Класична історія": у Росії натякнули, що самі збили свій Мі-8, екіпаж загинув

Податок букмекери мають перераховувати при кожній виплаті або передачі грошей та іншого майна учаснику з урахуванням уже утриманого протягом року податку. Після закінчення податкового періоду розрахунок також проводитиметься з урахуванням раніше сплаченого податку.

Нові "правила" пропонується розповсюдити на "правовідносини", починаючи з січня 2023 року.

Бюджет країни-агресорки

, Росія планує у 2027 році витратити на військові потреби 17,1 трлн рублів, або близько $205 млрд. Це більш ніж на 40% перевищує обсяг видатків, закладений на 2026 рік, і майже на 380% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Такіі бюджетні плани є різким розворотом порівняно із ситуацією рік тому. Тоді російська влада планувала стримати зростання військових видатків, скоротити бюджетний дефіцит і відновити резерви, вичерпані під час війни.

Як зазначав OBOZ.UA, війна дедалі сильніше тисне на російський бюджет. За даними Інституту вивчення війни, за січень-серпень 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ сягнув 5,8 трлн рублів ($67,87 млрд, або 2,5% ВВП) – це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Схожі теми
Соціально-економічна ситуація в РосіїРосіяРосія - країна-агресорросіяниподаткибюджет
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись