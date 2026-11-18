Знаєте, у чому головна проблема будь-якої надмірно роздутої імперії? Вона свято вірить у свою масу. У москві щиро вважають, що якщо нагнати в степ достатню кількість бронетехніки та мобілізованих, то фізика і логістика поступляться місцем геополітичній величі. Але сучасна війна гранично прагматична. Вона не вимірюється кілометрами пафосних промов. Вона вимірюється тоннами дизеля. Танк без пального – це просто дуже дорога металева домовина. Корабель без мазуту – плавуча мішень біля пірса.

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Саме тому те, що зараз відбувається на півдні рф і окупованих територіях, – це не просто вдалі нальоти дронів. Це класична, хрестоматійна операція з удушення. Український Генштаб методично перерізає імперські кровоносні судини.

Давайте подивимося на цю витончену вівісекцію в деталях.

Небо над кубанськими та волгоградськими степами тепер стабільно забарвлене у відтінки нафтопродукту, що палає. Синхронне виведення з ладу Волгоградського, Афіпського та Ільського НПЗ – це хірургічна ампутація. Ці заводи сумарно перетравлювали десятки мільйонів тонн нафти, щедро напували соляркою та авіаційним гасом усе окупаційне угруповання. Тепер замість бензину вони генерують виключно чорний дим та істерику в кабінетах російського міністерства оборони.

Наслідки цього інфраструктурного інфаркту розвиваються за законами доміно, що падає.

ЕПІЗОД ПЕРШИЙ. ПРИКУТИЙ ФЛОТ

Залишки чорноморського флоту рф, що колись погрожували всьому живому в акваторії, після методичного побиття в Криму боягузливо втекли до Новоросійська. Але ж ось халепа: кораблі плавають не на цитатах путіна, а на флотському мазуті, який безперебійно тік із кубанських НПЗ. Тепер заводи в руїнах. Щоб вивести в море носії "Калібрів", пальне доведеться гнати цистернами з центральної росії. Флот остаточно втратив оперативну мобільність і перетворився на елітну нерухомість із краєвидом на море.

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ЕПІЗОД ДРУГИЙ. КРИМСЬКА МИШОЛОВКА

Гордість кремлівського зодчества, Кримський міст, після того як одна з його арок епічно звалилася в судноплавний канал, офіційно змінив кваліфікацію. Тепер це штучний риф. Азовське море відрізане від Чорного, морський транзит завмер. Сухопутний коридор уздовж узбережжя прострілюється наскрізь. Окупанти в Криму опинилися в класичному капкані: набої та солярку везти нема на чому, а те, що намагаються провезти землею, радісно зустрічають українські безпілотники.

ЕПІЗОД ТРЕТІЙ. ПРИАЗОВСЬКА МИЛИЦЯ І КРАХ ПІРАТСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Головні історії дня

Усвідомивши, що справа пахне паливним голодуванням, російські генерали вирішили використати порти окупованих Маріуполя та Бердянська як рятувальне коло. Ідея перевалювати пальне з малих танкерів на бензовози просто під носом в української далекобійної артилерії могла народитися тільки від суцільного відчаю.

Але тут ховається найсмішніше, якщо цей термін узагалі застосовний до війни. Перетворюючи Маріуполь і Бердянськ на військові паливні хаби, москва власними руками знищує тіньову економіку місцевих колаборантів. Ще вчора ці гауляйтери сиділи на золотій жилі, відвантажуючи крадене українське зерно та вугілля тіньовими суховантажами. Це була їхня кормова база, на яку вони купували лояльність поліцаїв і будували свої мікроімперії.

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Тепер порти – законна і пріоритетна військова ціль. Яка вже тут торгівля зерном, коли будь-якої миті до тебе на термінал може прилетіти ракета, перетворивши танкер із пальним на локальну філію пекла. Втративши контрабандні мільярди, окупаційні адміністрації залишаться з порожніми кишенями. А колаборанти без грошей дуже швидко починають жерти одне одного, строчити доноси у фсб і мінувати автівки вчорашніх спільників.

ЦЕ ПРИГОЛОМШЛИВА У СВОЇЙ ЖОРСТОКОСТІ АСИМЕТРІЯ. Щоб зупинити російський наступ, не обов'язково битися лобом об кожну лінію окопів. Достатньо спалити ректифікаційні колони в глибокому тилу, перебити мости й дочекатися, поки друга армія світу не встане намертво посеред степу з порожніми баками, а її поплічники не переріжуть одне одному горлянки за залишки пайка.

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