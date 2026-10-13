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Вперше побачила газову плиту: росіянка з Сибіру поділилася враженнями від життя в окупованому Донецьку. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
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Вперше побачила газову плиту: росіянка з Сибіру поділилася враженнями від життя в окупованому Донецьку. Відео
Газова плита. Ілюстративне фото. Джерело: magnific/ededchechine

Росіянка, яка переїхала із Сибіру до окупованого Донецька, поділилася своїми враженнями від життя там. Зокрема, на неї справило враження те, що в місті є газ – раніше дівчина ніколи не користувалася газовою плитою.

Про це вона розповіла у відео, яке опублікувала в соцмережах. Пізніше воно поширилося в донецьких пабліках.

"Тут майже у всіх газові плити й навіть газові духовки. Для мене це було шоком, бо до цього я майже жодного разу не користувалася газовими плитами. Завжди боялася запалювати й підносити сірник до газу", – сказала громадянка РФ.

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"Приїхала із Сибіру, ​​де видобувають основну частину російського газу та нафти, але ніколи не бачила газу в квартирі. Усі історії про варварську навалу, які ще сто років тому читали у мемуарах українців, поляків чи фінів, знову оживають.

У спогадах Лянцкоронської якось читав, як радянський офіцер, що вселився до її квартири, мив голову в унітазі. Подумав тоді, що це зовсім неправдоподібна вигадка. А тепер дивлюся в соцмережах враження сучасних росіян, які приїхали з диких країв, і розумію, що все правда, і дійсно у 1940-х вони мили в унітазах голови. Наддержава не може провести газ у свої міста, але при цьому постійно потребує якихось нових територій. Люди, які не бачили газових плит у Росії, приїжджають розповідати тут про російську культурну перевагу і вчити українців правильно жити. Сюр", – написав про це український журналіст Денис Казанський.

Авторка також відзначила реалії життя під російською окупацією, а саме те, що в Донецьку у людей немає постійного доступу до технічної води – її дають раз на три дні.

"У Сибіру вона завжди є, завжди чиста. А тут бувають такі проблеми", – сказала громадянка РФ, додавши, що в місті "досить часто" відключають світло.

Дивною для росіянки виявилася й комендантська година, яка в Донецьку діє з понеділка по п’ятницю з 23:00 до 04:00.

Вона також зазначила, що в місті немає звичних для всіх росіян мережевих магазинів – "Магніт", "П’ятірочка", "Золоте Яблуко" та інших. У Донецьку продовжують працювати місцеві підприємства та мережі магазинів, що вкотре підкреслює розрив між РФ та окупованими нею територіями.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські вербувальники вербують свіже гарматне м’ясо для війни проти України у тимчасово окупованому Донецьку. Зокрема, "полюють" на них на вулицях і в барах. Потенційних "контрактників" у нетверезому стані доставляють до військкоматів, де змушують підписувати контракти, а перші "добровольці" – вже на фронті.

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Окупація КримуВійна в УкраїніДонецькгазросіяниРосія (тег)
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