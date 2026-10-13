Вперше побачила газову плиту: росіянка з Сибіру поділилася враженнями від життя в окупованому Донецьку. Відео

Росіянка, яка переїхала із Сибіру до окупованого Донецька, поділилася своїми враженнями від життя там. Зокрема, на неї справило враження те, що в місті є газ – раніше дівчина ніколи не користувалася газовою плитою.

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Про це вона розповіла у відео, яке опублікувала в соцмережах. Пізніше воно поширилося в донецьких пабліках.

"Тут майже у всіх газові плити й навіть газові духовки. Для мене це було шоком, бо до цього я майже жодного разу не користувалася газовими плитами. Завжди боялася запалювати й підносити сірник до газу", – сказала громадянка РФ.

"Приїхала із Сибіру, ​​де видобувають основну частину російського газу та нафти, але ніколи не бачила газу в квартирі. Усі історії про варварську навалу, які ще сто років тому читали у мемуарах українців, поляків чи фінів, знову оживають.

У спогадах Лянцкоронської якось читав, як радянський офіцер, що вселився до її квартири, мив голову в унітазі. Подумав тоді, що це зовсім неправдоподібна вигадка. А тепер дивлюся в соцмережах враження сучасних росіян, які приїхали з диких країв, і розумію, що все правда, і дійсно у 1940-х вони мили в унітазах голови. Наддержава не може провести газ у свої міста, але при цьому постійно потребує якихось нових територій. Люди, які не бачили газових плит у Росії, приїжджають розповідати тут про російську культурну перевагу і вчити українців правильно жити. Сюр", – написав про це український журналіст Денис Казанський.

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Авторка також відзначила реалії життя під російською окупацією, а саме те, що в Донецьку у людей немає постійного доступу до технічної води – її дають раз на три дні.

"У Сибіру вона завжди є, завжди чиста. А тут бувають такі проблеми", – сказала громадянка РФ, додавши, що в місті "досить часто" відключають світло.

Дивною для росіянки виявилася й комендантська година, яка в Донецьку діє з понеділка по п’ятницю з 23:00 до 04:00.

Вона також зазначила, що в місті немає звичних для всіх росіян мережевих магазинів – "Магніт", "П’ятірочка", "Золоте Яблуко" та інших. У Донецьку продовжують працювати місцеві підприємства та мережі магазинів, що вкотре підкреслює розрив між РФ та окупованими нею територіями.

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Як повідомляв OBOZ.UA, російські вербувальники вербують свіже гарматне м’ясо для війни проти України у тимчасово окупованому Донецьку. Зокрема, "полюють" на них на вулицях і в барах. Потенційних "контрактників" у нетверезому стані доставляють до військкоматів, де змушують підписувати контракти, а перші "добровольці" – вже на фронті.