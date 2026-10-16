Внука вбивці Євгена Коновальця затримали у Росії за підозрою у шахрайстві: подробиці справи

Петро Судоплатов, онук радянського диверсанта Павла Судоплатова, фігурує у кримінальній справі про шахрайство в особливо великому розмірі. 12 жовтня Лефортовський суд Москви заборонив йому вчиняти певні дії, не відправляючи до слідчого ізолятора.

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Про рішення суду та обставини справи написала російська газета "Коммерсантъ". Розслідування веде слідче управління ФСБ Росії. Подробиці провадження поки не розголошують.

Справа Судоплатова

За даними видання, слідчі самі звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу, який не передбачає тримання під вартою. Його розглянули та задовольнили в понеділок, 12 жовтня.

Петро Судоплатов, член ради директорів ТОВ "РК Страховий брокер" є онуком Павла Судоплатова – співробітника радянських спецслужб, причетного до вбивства українського діяча Євгена Коновальця. Останній був одним із лідерів українського націоналістичного руху та головою Організації українських націоналістів.

Наразі невідомо, у чому саме полягає ймовірне шахрайство. За інформацією "Коммерсанта", справа може бути пов’язана з професійною діяльністю Петра Судоплатова.

Робота у страховій компанії

Петро Судоплатов входить до ради директорів компанії "РК Страховий брокер". Вона позиціонує себе як центр експертизи та роботи з ризиками й належить до давніх учасників російського ринку страхового брокерства.

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Компанія працює під різними назвами та брендами з початку 1990-х років. У 2023 році її придбала представниця королівської родини Бахрейну шейха Дейя Аль Халіфа, після чого компанія отримала сучасну назву.

Раніше, як зазначає видання, Судоплатов потрапляв у поле зору контролюючих органів у вересні 2020 року. Тоді після повернення з Англії він не вніс дані про проходження тесту на COVID-19, за що отримав штраф у розмірі 15 тисяч рублів.

Раніше повідомляв, як в окупованому Криму судили офіцера ППО, який замість дрона збив гелікоптер із трьома військовими РФ.

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