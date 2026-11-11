Минулого тижня в рф виплила дуже неприємна для банків статистика. Виявилося, що частка проблемних кредитів у портфелі корпоративних позичальників зросла до 13%.

Відео дня

Цифри начебто й погані для рф, проте не катастрофічні. Але, по-перше, це офіційна статистика, прикрашена каруселями з реструктуризації старих проблемних боргів, з яких банки роблять нові непроблемні. А по-друге, виявилося, що половина цих кредитів узагалі не покрита жодними резервами.

І ось тут вимальовується цікава ситуація: розмір недосформованих резервів банків під кредитні ризики з'їдає 70% надлишку власного капіталу банків у рф. А це вже серйозна заявка на банківську кризу.

Річ у тім, що наведені цифри – це лише "середня температура" в банківській лікарні в рф. Невідомо, скільки з 300 банків підуть з ринку, якщо в них одночасно стануться 2 події: (а) сильно зросте прострочення за відсотками, які вони планували отримати; (б) доведеться терміново доформовувати або збільшувати резерви.

Найслабшими ланками банківської системи в рф залишаються ВТБ та видоєний хлопцями Чемезова оборонний банк ПСБ.

Поки ЦБР носився ринком і намагався заспокоїти банкірів суперечливими заявами, у російському офіційному інформаційному просторі почала з’являтися вкрай неприємна статистика:

• Кількість нових справ про банкрутство компаній зросла у третьому кварталі на 29%;

• Російські суди за дев’ять місяців визнали банкрутами 5364 компанії, порівняно з 2025 роком кількість банкрутств зросла на 18,5%.

• За 9 місяців 2026 року кількість нових банкрутств громадян зменшилася до 402,5 тис., тобто на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, і це після небувалого ралі 2025 року. Фактичне зменшення відбулося на рівні статистичної похибки або за рахунок різниці в кількості робочих днів.

РЕКЛАМА

Об’єктивно в рф зараз є відразу два джерела кредитного цунамі.

По-перше, це трансформація процентного ризику в кредитний. Високі процентні ставки за кредитами з часом призвели до того, що хороші позичальники банків стали проблемними.

По-друге, це загальна рецесія щонайменше в цивільному секторі російської економіки, яка триває вже понад рік. Рецесія означає падіння попиту на продукцію виробників і згортання бізнесу, що погіршує якість кредитних портфелів у будь-якій економіці.

ЦБР, звісно, вживає заходів для стабілізації ситуації. Але на тлі кризи ліквідності на ринку державних облігацій у рф ЦБР дедалі більше нагадує єдину корівку в корівнику з десятком телят, кожне з яких хоче молока.

Головні історії дня

Тож м’який сценарій банківської кризи в рф іще можливий, але він передбачає запуск ЦБР друкарського верстата та фінансування дефіциту в економіці коштом емісії рубля.

Жорсткіший і болісніший сценарій – це замороження строкових депозитів населення, до чого комуністи в рф уже неодноразово публічно закликали в тестовому режимі.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...