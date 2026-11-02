Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про ''запуск ядерних боєголовок'' після злому

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - відділення ПриватБанкуУкраїнські банки позакривали відділення: у списку Ощадбанк та ПриватБанкЯк правильно встановлювати сонячні панелі в квартиріЯк зробити, щоб у квартирі було більше світла: українцям назвали головне правило встановлення сонячних панелейЦіна на Tesla Model YУкраїнці масово купують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделіУ якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банкахНе долари й не євро: у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках"Радіаційна небезпека!" і "Вуличні бої!" Невідомі зламали додаток "Повітряна тривога""Радіаційна небезпека!" і "Вуличні бої!" Невідомі зламали додаток "Повітряна тривога"Українці, які живуть у квартирах, можуть придбати заміну генератораУкраїнці, які живуть у квартирах, можуть придбати заміну генератора: інструкція з розрахунку потужності "екофлоу"Футболістка "Барселони" зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добуФутболістка "Барселони" зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добуУкраїнцям видають по 9 тисячУкраїнцям видають по 9 тисяч: хто може отримати і на що можна витратити виплатуОнлайн-матч FIFAВ Україні судитимуть гравців у FIFA: у чому їх звинувачуютьДефіцит пальногоУ Росії знову ввели ліміти на продаж бензину: після удару по нафтопереробному заводу
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про "запуск ядерних боєголовок" після злому

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
471
Ілюстрація - чоловік тримає мобільний телефон і закриває обличчя
Російські сповіщення про загрозу обстрілів "хакнули". Ілюстрація. Джерело: Freepik

У ніч проти 2 листопада в Росії відбувся злам системи оповіщення МЧС (міністерство-аналог ДСНС), внаслідок чого жителі держави-агресора отримали фейкові повідомлення про "запуск ядерних боєголовок на носіях P1-Sun". Невідомі хакери відправили це "попередження" росіянам після того, як український офіційний застосунок "Повітряна тривога" зазнав зовнішнього втручання.

Жителі РФ ділилися відповідними фото в соцмережах. Автоматичну розсилку отримали в різних регіонах країни, і вона також "підтягнулася" в деяких Telegram-каналах офіційної регіональної влади. 

Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про ''запуск ядерних боєголовок'' після злому

У РФ також зламали попередження про тривогу. Джерело: скриншот неправдивого сповіщення, яке надіслали хакери

Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про ''запуск ядерних боєголовок'' після злому

Росіяни отримали відповідь від хакерів. Джерело: скриншот із телефону

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
39,2 т.
Хакери зламали Росстат і отримали дані про справжні втрати армії РФ на війні в Україні
39,2 т.
Хакери зламали Росстат і отримали дані про справжні втрати армії РФ на війні в Україні
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
2,1 т.
"Чисельність ЗСУ перевищує НАТО": Соловйов заявив, що Україна може захопити Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Відео
2,1 т.
"Чисельність ЗСУ перевищує НАТО": Соловйов заявив, що Україна може захопити Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Відео
Анна ПавловаАнна Павлова
1,0 т.
У Росії новий спалах мавп'ячої віспи: у Підмосков'ї виявили третій випадок за місяць
1,0 т.
У Росії новий спалах мавп'ячої віспи: у Підмосков'ї виявили третій випадок за місяць
Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про ''запуск ядерних боєголовок'' після злому

Неправдиве попередження надсилалося декілька разів. Джерело: скриншот російського Telegram-каналу

Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про ''запуск ядерних боєголовок'' після злому

В усіх регіонах РФ отримали повідомлення про "ядерку". Джерело: скриншот російського Telegram-каналу

Повідомлення написане російською мовою та містить лайку. Із характеру викладу інформації одразу зрозуміло, що попередження не є офіційним.

"Загроза "двіжухи"! Не хвилюйтеся! По всіх регіонах Росії (болота) були запущені ядерні боєголовки на носіях P1-Sun!" – ідеться в тексті.

Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про ''запуск ядерних боєголовок'' після злому

Російську систему "хакнули" дуже швидко. Джерело: скриншот російського Telegram-каналу

Адміністратори пропагандистських інтернет-спільнот згодом пояснили, що невідомі зламали російські оповіщення про дронову та ракетну загрози.

Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про ''запуск ядерних боєголовок'' після злому

Пояснення від пропагандистів. Джерело: скриншот російського Telegram-каналу

Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про ''запуск ядерних боєголовок'' після злому

Пояснення від пропагандистів. Джерело: скриншот російського Telegram-каналу

Що передувало

Зазначимо, що це відбулося всього за кілька годин після того, як український застосунок "Повітряна тривога" оголосив "тривогу" по всій країні та почав розсилати неправдиві повідомлення про "ядерну" та "хімічну" небезпеки, а також імовірність "вуличних боїв". У Повітряних силах ЗС України підтвердили, що застосунок піддався ворожому впливу й інформація, розіслана хакерами, не відповідає дійсності.

Станом на 2:00 понеділка "Повітряна тривога" відновлювала свою роботу й уже показувала регіони з "жовтою" та "червоною" тривогами правильно. Рух ворожих цілей на карті тимчасово не відображався.

Розробники наголосили, що застосунок не зберігає і не використовує персональні дані, тому жодної загрози для особистої інформації користувачів не було.

Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про ''запуск ядерних боєголовок'' після злому

Пояснення про ситуацію з українським застосунком. Джерело: скриншот офіційного Telegram-каналу "Повітряна Тривога"

Як писав OBOZ.UA, раніше голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров розповів, що невідомі нібито від його імені надсилали повідомлення представникам дипломатичного корпусу та партнерам України в різних країнах. Таким чином вони намагалися дізнатись інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори.

Схожі теми
Кібератака на УкраїнуВійна в УкраїніхакериРосіяКібератакафейки
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!