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В Росії зафіксували смерть від чуми, сотні осіб помістили в карантин: що відбувається

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read3 хв
icon 2,9 т.
В Росії зафіксували смерть від чуми, сотні осіб помістили в карантин: що відбувається
В Шолохові померла лаборантка Дар’я Шипілова. Джерело: Колаж OBOZ.UA

В Росії в Іркутській області після смерті лаборантки запровадили карантин у лікарні Шелехова, а близько 200 людей помістили під спостереження. Жінка працювала в протичумному інституті та, за даними місцевих джерел, могла контактувати зі збудником легеневої чуми.

Про смерть 28-річної Дар’ї Шипілової та ситуацію навколо карантину повідомляють російські ЗМІ, зокрема "Люди Байкала". Водночас офіційні структури Іркутської області станом на 2 жовтня не підтвердили, що причиною смерті стала саме чума.

Що відомо

Шипілова працювала лаборанткою в Іркутському протичумному інституті. 25 вересня вона розбила пробірку зі збудником легеневої чуми, після чого, за повідомленнями місцевих журналістів, почувалася погано.

Жінку госпіталізували до Шелеховської районної лікарні. Там вона провела три дні, а в ніч на 2 жовтня померла.

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Після цього близько 200 людей, які могли контактувати з лаборанткою, помістили на карантин. Ще 1 жовтня в Іркутську відбулася нарада за участю керівників силових та адміністративних відомств.

Карантин у Шелехові

Із 1 жовтня у Шелеховській районній лікарні запровадили карантин через підозру на особливо небезпечну інфекцію в однієї з пацієнток. 2 жовтня в регіоні провели екстрене засідання санітарно-протиепідемічної комісії за участю керівниці Росспоживнагляду Анни Попової та губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва.

За даними "Людей Байкала", спочатку на карантин помістили близько 90 контактних осіб, а наступного дня їхня кількість зросла приблизно до 200.

Жителі Шелехова також повідомляли про людей у захисних костюмах, масках і рукавичках на вулицях міста. За їхніми словами, маски роздавали, зокрема, у дитячих садках.

Версія про чуму

Глава Бурятії Олексій Циденов заявив, що померла в Іркутській області жінка не приїжджала до Бурятії. Він також повідомив, що в республіці немає природних осередків чуми, зокрема на територіях, що межують із Монголією.

Спочатку Циденов написав у своєму каналі в "Максі", що іркутська лаборантка померла від чуми. Пізніше він відредагував публікацію та додав слово "можливо".

У Telegram його повідомлення з уточненням з’явилося майже на дві години пізніше. Уточнення стосувалося саме причини смерті жінки.

Що кажуть лікарі

За словами лікаря, з яким поговорили "Люди Байкала", існують дві основні форми чуми – бубонна та легенева. Легенева форма може передаватися від людини до людини та є особливо заразною.

Співрозмовник видання зазначив, що у випадках підозри на особливо небезпечну інфекцію спочатку закривають відділення, проводять розслідування та беруть необхідні аналізи. До діагностики можуть залучати спеціалізовані наукові установи, зокрема в Новосибірську, а також фахівців із Москви та Санкт-Петербурга.

За його словами, після проведення досліджень і виявлення збудника інформація про результат може з’явитися приблизно через шість днів.

Водночас офіційного підтвердження, що смерть Шипілової настала саме через чуму, у наведених повідомленнях немає. Російські органи влади також не уточнили, яку саме інфекцію підозрюють у пацієнтки, через яку запровадили карантин.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія у 2027 році скоротить фінансування соціальної політики, освіти та охорони здоров’я, одночасно збільшивши видатки на оборону.

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