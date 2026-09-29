В Амурській області Росії розбився військовий літак Ту-95МС, який належав авіагрупі "Українка". Шестеро членів екіпажу загинули, ще одну людину з пораненнями госпіталізували.

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Аварія сталася в районі села Красноярово. Про це повідомляє російський Telegram-канал Exilenova+.

У Міноборони РФ заявили, що Ту-95МС зазнав катастрофи під час виконання навчально-тренувального польоту. Літак летів без боєкомплекту.

На місце аварії направили державну комісію, яка має з'ясувати обставини події.

Ту-95МС – стратегічний турбогвинтовий бомбардувальник-ракетоносець, який російські війська використовують для запуску крилатих ракет, зокрема під час ударів по Україні.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Краснодарському краї Росії сталася авіакатастрофа за участю військового літака. Під час виконання навчального польоту розбився навчально-тренувальний літак L-39.

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